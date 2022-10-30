УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФ

30 октября 2022, 12:29

Волонтеры GeoConfirmed проанализировала кадры с беспилотных надводных аппаратов USV, которые бродили в гавани и море. Было задействовано 6-8 беспилотников.

Расследователи считают, что ЧФ РФ атаковала Украна
Расследователи считают, что ЧФ РФ атаковала Украина / Фото УНИАН, Telegram

29 октября возле бухты Севастополя во временно оккупированном Крыму беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота России. Среди них и флагман проекта 11356Р ("Буревестник") "Адмирал Макаров".

Группа волонтеров GeoConfirmed проанализировала кадры с беспилотных надводных аппаратов USV (Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море. По мнению расследователей, судя по всем видеоматериалам, было задействовано от шести до восьми беспилотников. Причем три использовались на кораблях, говорится в сообщении в Twitter.

Расследователи считают, что беспилотники использовала именно Украина.

"Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что: беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты; было задействовано около шести USV; по меньшей мере три корабля были поражены из USV", – считают в GeoConfirmed.

Также в сеть выложили видео атаки на фрегат класса "Адмирал Григорьевич", которому в ЧФ РФ отвечает только "Адмирал Макаров". Съемка прервалась, поскольку, вероятно, БПЛА ударился о судно и взорвался.

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФ
Фото Twitter JB Schneider

На другом видео можно заметить атаку на тральщик класса "Натя" – "Иван Голубец". По данным минобороны РФ, только он якобы получил "незначительные" повреждения.

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФ
Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФ
Фото twitter.com/GeoConfirmed

На одном из опубликованных видео видно, как еще один беспилотник бродит между пришвартованными кораблями в гавани, "ища мишень для обстрела". Эта съемка тоже оборвалась, когда БПЛА столкнулся с судном и предположительно взорвался.

Взрывы в Севастополе 29 октября

В Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь, в СтратКоме ВСУ заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

В минобороны РФ подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик "Иван Голубец".

Кроме того, в бессильной злобе оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов.

РосСМИ со ссылкой на источники в штабе Черноморского флота писали, что в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО.

Сообщалось также, что в результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. Пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

Другие новости:

Севастополь ФК Севастополь Черноморский флот черноморский флот РФ новости Украины новости Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:29

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФ

12:26

Королева Камилла попала в авиакатастрофу - сбылась ее фобия

12:18

В Украине ВСУ ликвидировали высокопоставленного офицера-артиллеристаВидео

11:45

Последний месяц осени удивит: какой будет погода в Украине в ноябре 2022Видео

11:24

Тамара Гвердцители попала в больницу после смерти мамы-одесситки

Реклама
11:22

"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режимаВидео

11:13

Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда

10:16

Операция по освобождению Крыма пройдет в 2023 году - глава ГУР

10:06

"Мой путь, мой выбор": Кароль пояснила фанатам, почему больше не поет свои русскоязычные хитыВидео

09:57

Грибной отвар для цветов - суперподкормка для растений, с ней зацветет даже денежное дерево

09:23

"Прошу хоть один Bayraktar, чтобы не умирали дети": ребенок из Ирпеня написал письмо Эрдогану

08:52

Без воды в Крым и охлаждения ЗАЭС: эксперт рассказал, почему РФ невыгодно взрывать Каховскую ГЭС

08:50

Ломаченко в тяжелом бою победил американца ОртисаВидео

08:46

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

08:21

В оккупированном Севастополе остался только один корабль ЧФ РФ с серьезной ПВО - СМИВидео

08:20

Эта война - прямо подарок Кадырову, сбыча мечтмнение

07:35

Впервые за время войны ВСУ удалось за раз уничтожить целую батарею из САУ "Мста-С"Видео

06:15

Россия - это обезьяна с гранатой, или Почему россияне не рискнут взорвать Каховскую ГЭСмнение

06:00

Худший месяц года: астролог рассказал, в какие дни ноября лучше не планировать поездкиВидео

05:30

Что можно есть на ночь, чтобы хорошо спать и не вызвать бессонницу

Реклама
03:40

Ноябрь будет напряженным: астролог назвал самые опасные дни месяцаВидео

03:00

"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

02:30

Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали датыВидео

01:35

Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек

01:04

Гороскоп Таро на неделю 31 октября – 6 ноября: Львам – соблазны, Скорпионам – знаки судьбы, Стрельцам – успех

00:30

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

00:05

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов

29 октября, суббота
23:40

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 8 эффективных способов

23:20

Оккупантам "перекрывают кислород": ключевая ж/д ветка под контролем ВСУ - АрестовичВидео

23:17

"Я в большой беде": Собчак прокомментировала побег из России

23:15

В США начали пересматривать планы по Украине: Арестович рассказал, что будет с военной помощьюВидео

22:30

Зерновой шантаж Кремля: Зеленский предложил выгнать РФ из G20Видео

22:10

Кондратюк рассказал, почему не воюют его сыновьяВидео

21:58

"Война закончится внезапно": у Зеленского дали прогноз и раскрыли неожиданный сценарийВидео

21:50

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

21:40

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

21:32

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

21:27

Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины - ФейгинВидео

21:08

Тело генерала РФ Лапина достали из Москвы-реки - СМИ рассказали о фейкеВидео

20:40

Тысячи похоронок для Калининграда: ВСУ "стерли в порошок" армейский корпус РФ – ForbesВидео

Реклама
20:30

Как утеплить окна: 100-процентные способы, о которых вы не подозревалиВидео

20:29

Первые судебные процессы против РФ в Гааге могут начаться уже в этом году - еврокомиссар

19:48

Атака на базу ЧФ в Севастополе: в Сети показали фото морского беспилотникаВидео

19:22

Ликвидированных "чмобиков" станет больше: Словения передала Украине 28 модернизированных Т-55

18:56

"ЧФ худеет и становится флотилией": в ВСУ троллят оккупантов после взрывов в СевастополеВидео

18:52

Россия приостановила участие в зерновой сделке: Украина призвала Москву соблюдать соглашениеВидео

18:27

"Вышел в море – пошел на дно": в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФВидео

18:20

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

18:05

Зачем Россия вбросила фейк о "грязной бомбе": Кулеба назвал три целиВидео

17:44

Пленные и много трофеев: ВСУ выбили оккупантов из Невского на ЛуганщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять