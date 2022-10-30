Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФ

Расследователи считают, что ЧФ РФ атаковала Украина / Фото УНИАН, Telegram

29 октября возле бухты Севастополя во временно оккупированном Крыму беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота России. Среди них и флагман проекта 11356Р ("Буревестник") "Адмирал Макаров".

Группа волонтеров GeoConfirmed проанализировала кадры с беспилотных надводных аппаратов USV (Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море. По мнению расследователей, судя по всем видеоматериалам, было задействовано от шести до восьми беспилотников. Причем три использовались на кораблях, говорится в сообщении в Twitter.

Расследователи считают, что беспилотники использовала именно Украина.

"Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что: беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты; было задействовано около шести USV; по меньшей мере три корабля были поражены из USV", – считают в GeoConfirmed.

Также в сеть выложили видео атаки на фрегат класса "Адмирал Григорьевич", которому в ЧФ РФ отвечает только "Адмирал Макаров". Съемка прервалась, поскольку, вероятно, БПЛА ударился о судно и взорвался.

Фото Twitter JB Schneider

На другом видео можно заметить атаку на тральщик класса "Натя" – "Иван Голубец". По данным минобороны РФ, только он якобы получил "незначительные" повреждения.

Impressive footage from the attack this morning in Sevastopol



1/2 pic.twitter.com/TworSvGHCj — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 29, 2022

Фото twitter.com/GeoConfirmed

На одном из опубликованных видео видно, как еще один беспилотник бродит между пришвартованными кораблями в гавани, "ища мишень для обстрела". Эта съемка тоже оборвалась, когда БПЛА столкнулся с судном и предположительно взорвался.

Взрывы в Севастополе 29 октября

В Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь, в СтратКоме ВСУ заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

В минобороны РФ подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик "Иван Голубец".

Кроме того, в бессильной злобе оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов.

РосСМИ со ссылкой на источники в штабе Черноморского флота писали, что в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО.

Сообщалось также, что в результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. Пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

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