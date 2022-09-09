Украине нужно нанести удар по Черноморскому флоту России в захваченном Крыму – генерал ВСУ

Черноморский флот России должен стать следующей целью Украины в Крыму - Романенко / Reuters, Википедия

Главной военной целью Украины в Крыму должна стать база Черноморского флота РФ. Флагманский корабль "Москва" уже затоплен, теперь следует ударить и по главной базе врага. Киев работает над производством ракет, в зоне досягаемости которых Москва и Санкт-Петербург. Речь идет о комплексах Сапсан (Гром-2) – они лучше по характеристикам, чем те же Искандеры. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В чате на Главреде он рассказал о том, что главной вражеской военной целью Украины в оккупированном Крыму должен стать Черноморский флот России. Военно-морская база россиян должна быть сокрушена так же, как и крейсер Москва.

"Я офицер противовоздушной обороны. Из трех военных вузов, которые я заканчивал, два были как раз по ПВО. Как известно, воздушные цели уничтожаются средствами ПВО, однако не менее важны и системы противоракетной обороны, которых у нас пока, к сожалению, нет. Ведь важно уничтожить носитель средств воздушного нападения. То есть нужно уничтожать комплексы "Искандер" до того, как они пустили ракеты, самолеты на аэродромах и в воздухе до того, как они пустили ракеты, топить корабли ЧФ РФ и Каспийской флотилии (ракетные катера, подводные лодки) до того, как они пустили ракеты "Калибр".

Поэтому военно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе – это основная цель в Крыму сейчас. Флагман Черноморского флота – крейсер "Москва" – известно где. Но еще сохраняется главная база. И ее участь, на мой взгляд, очевидна", - считает Романенко.

По его словам, вражеская военная база в Севастополе значима так же, как и Крымский мост. Украина ведет работу над развитием ракетных комплексов, дальность которых позволит достигать Москвы и Санкт-Петербурга. Речь идет про ОТРК Гром-2 (Сапсан) (дальность ракетного комплекса – до 500 км, - ред.)

"Однако база в Севастополе имеет военно-политическое значение, как и Крымский мост… Ведь Украина работает над средствами, способными доставать до Москвы и Санкт-Петербурга. Например, "Сапсан" и "Гром-2". Но в свое время многие внутренние враги мешали, делая все, чтобы эти проекты не были реализованы. Как бы трудно ни было, думаю, эти проекты теперь получат развитие. Уже все наработки есть, нужны лишь средства и усилия, чтобы поставить все это на производство. А ведь и "Сапсан", и "Гром-2" даже лучше "Искандеров" по характеристикам. Саудиты неспроста заказывали у нас эти комплексы", - подчеркнул Игорь Романенко.

Черноморский флот РФ в захваченном Крыму

В августе в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. Как сообщили российские захватчики, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ. Дрон свалился на крышу и загорелся. Дескать, "губернатор Севастополя" Развожаев сначала заявил, что БПЛА сбить не смогли. Позже он сказал, что летательный аппарат якобы все же сбили.

Военный эксперт Олега Жданов сказал, что штаб Черноморского флота России в Крыму мог атаковать дрон-камикадзе. Как предположил эксперт, захватчики могли заявить о сбитии дрона, чтобы скрыть свои провалы, а на самом деле БПЛА мог быть и не сбит. По словам Жданова, такой дрон может летать на расстоянии 80 км, поэтому непонятно, кто мог его запустить.

В американском Институте изучения войны считают, что база ЧФ РФ в Крыму была атакована, вероятно, гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV. Российские средства ПВО не смогли его сбить. Такой БПЛА можно купить даже в Интернете.

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