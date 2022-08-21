Штаб ЧФ РФ в Крыму мог атаковать гражданский БПЛА: ПВО оккупантов не смогло его сбить – ISW

Удар по штабу Черноморского флота, вероятно, был нанесен гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV.
Штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, скорее всего, был атакован гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV. Такой БПЛА можно спокойно купить в Интернете. Многочисленные видеокадры подтверждают, что системы противовоздушной обороны войск России не смогли его даже сбить. Беспилотник взорвался по причине удара, а не в результате российской ПВО. Об этом заявили в американском Институте изучения войны
Как сообщается в сводке ISW, OSINT-исследователи допустили, что удар по штабу ЧФ РФ в захваченном россиянами Крыму могли нанести при помощи гражданского беспилотника SkyEye 5000mm Pro UAV.
Такой БПЛА может нести груз до 20 килограмм и развивать скорость до 150 километров в час. В воздухе дрон может находиться до 7 часов. Аппарат можно свободно приобрести в Интернете.
Указывается, что многочисленные видео подтверждают – беспилотник не был сбит военными РФ. Официальные заявления оккупантов о якобы сбитии дрона прямо над крышей противоречат снятым кадрам.
При этом, как подчеркивают аналитики, взрыв БПЛА случила по причине удара, а не в результате работы ПВО оккупантов.
Беспилотник атаковал штаб ЧФ РФ в оккупированном Крыму
В субботу, 20 августа, в захваченном россиянами Севастополе снова прогремели взрывы. На этот раз оккупанты сообщили, что беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России. Дрон упал на крышу здания и загорелся.
Так называемый "губернатор Севастополя" Развожаев сначала сказал, что БПЛА сбить не удалось. Позже он заявил о якобы сбитии беспилотника российскими военными.
Военный эксперт Олег Жданов предположил, что штаб ЧФ РФ в Крыму атаковал дрон-камикадзе. По его мнению, оккупанты заявили о сбитии дрона, чтобы скрыть свои ошибки. А на самом деле они не смогли нейтрализовать БПЛА. Также эксперт заметил, что дрон-камикадзе летает на расстоянии 80 километров, поэтому непонятно, кто на самом деле мог его запустить.
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