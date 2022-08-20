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Взрывы в Севастополе: по штабу ЧФ России ударили беспилотником

20 августа 2022, 08:50

Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России

севастополь
В Севастополе прогремели новые взрывы / Скриншот

В субботу утром, 20 августа, во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы.

Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.

"К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко", - цитируют росСМИ представителей оккупационной администрации Севастополя.

В Сети появились фото и видео с места инцидента.

Уточняется, что в результате взрывов жертв нет.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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