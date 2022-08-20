"Время оккупантов в Крыму закончилось": Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзе

Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзе/ pixabay.com, Главред

По штабу Черноморского флота России в Севастополе на территории оккупированного Крыма в субботу, 20 августа, мог ударить дрон-камикадзе. Страна-агрессор начала заявлять о том, что они якобы сбили этот дрон, просто чтобы скрыть свои ошибки. А на самом деле они его не сбивали.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона "FreeДОМ". По словам эксперта, загадкой остается лишь то, кто этот дрон мог запустить.

"Я так понимаю, что там мог быть дрон-камикадзе. Вопрос только – кто его пустил. Мы знаем, что дрон-камикадзе может улетать – до 80 км. То, что оккупанты говорят, что "сбили" – нет. Потому что, судя по видео, он целенаправленно ударил в крышу здания", – отмечает Жданов.

Такой целенаправленный удар в крышу может свидетельствовать о том, что беспилотник был управляемым, говорит эксперт.

В то же время Жданов напомнил, что Украина сейчас придерживается позиции непричастности к ударам в Крыму. Однако кто-то, очевидно, пытается дать понять оккупантам, что их время в Крыму закончилось.

Эксперт добавил, что случаи "хлопков" на оккупированном полуострове теперь будут постоянным явлением, чтобы захватчики "не могли расслабиться".

"Вот такие случаи, как позавчерашняя стрельба ПВО в Керчи, такие вот попадания в штаб Черноморского флота – это теперь будет постоянно. Бельбек – крупнейшая авиабаза на территории Крыма. Саки – тоже авиабаза. Гвардейское – тоже авиабаза. Джанкой и так далее", – говорит Олег Жданов.

Ранее сообщалось, что российское командование назначает на офицерские должности контрактников без боевого опыта. Это связано с массовым отказом офицеров-десантников РФ участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине. Вследствие этого 50 оккупантов ушли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков.

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