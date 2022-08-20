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Уничтожены 100 единиц техники и 50 оккупантов: ВСУ разбили ремонтную базу россиян на Луганщине

20 августа 2022, 15:07

Воины ВСУ метко попали в место, где захватчики ремонтировали свою военную технику.

Сожженная российская техника, взрыв
ВСУ разбили ремонтную базу россиян на Луганщине/ УНИАН, скрин

Украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине.

Вследствие этого 50 оккупантов пошли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай Telegram.

Он напомнил тезис, который звучал от оккупантов, что им "хоть камни с неба, всё равно".

"Вот и случается у них что-то постоянно: или хлопок, или камни с небес. В Славяносербском районе в поселке Лотиково просыпались камни. Одним "камнем" уничтожено около ста единиц техники, и где-то пол сотни оккупантов отправились, как говорят, на концерт Кобзона", – сообщил Гайдай.

Также он опубликовал видео, как пылает издалека ремонтная база оккупантов, которое удалось заснять очевидцам.

Ранее сообщалось, что в субботу утром, 20 августа, украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов в небе над Днепропетровской областью. Для этого ВСУ применили всего 4 ракеты комплекса С-300.

Напомним, ранее в Великобритании и США заявили, что если провокации страны-агрессора России приведут к повреждению Запорожской атомной электростанции, в результате которого произойдет утечка радиации, то это будет воспринято как нарушение 5 статьи устава НАТО.

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