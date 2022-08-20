Худший сценарий - доллар по 100: экономист рассказал, что ждет украинские обменники до конца года

Олег Соскин, курс валют / скриншот

Курс доллара в Украине будет зависеть от результатов ВСУ на фронте. В худшем сценарии американская валюта будет стоять 100 гривен.

Как рассказал во время чата на Главреде директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин, если наши не отдадут кусок Донецкой области и освободят правый берег Херсона, гривна будет стабильна.

"Поскольку поступят 8 миллиардов евро, курс останется примерно таким же, как сейчас – 40-45 гривен за доллар. Может быть, даже немного укрепится – до 38", - объяснил эксперт.

Экономист предупредил, что есть и вариант событий похуже.

"Если же, не дай Бог, отдадут эти территории, и Россия начнёт наступление на Николаев и дальше, курс достигнет 60 гривен за доллар, для начала. А к концу года, если ситуация "замёрзнет" – 100", - подытожил Соскин.

Напомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал, что в Украине не удается выровнять официальный и наличный курс доллара из-за валютных ограничений.

По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированного до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

Как сообщал Главред, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

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