В НБУ признались, почему не могут выровнять официальный и наличный курс доллара

Реакция наличного курса после повышения фиксированного до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой, сообщили в Нацбанке.
В Украине не удается выровнять официальный и наличный курс доллара из-за валютных ограничений, сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью для forbes.ua.
По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированного до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.
"Разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов. Пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница", - отметил Шевченко.
По слова главы регулятора, что для того, чтобы сдержать курсовую разницу, были расширены возможности банков по продаже наличной валюты.
Как сообщал Главред, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.
Тем временем Национальный банк Украины призывает украинцев не покупать доллары и использовать другие способы для сохранения собственных сбережений ‒ банковский депозит или покупка государственных облигаций.
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