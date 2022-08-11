Сколько будет стоить доллар через два года: СМИ узнали негативный прогноз НБУ

Курс доллара в Украине будет расти / Фото УНИАН

Ближайшие два года будут тяжелыми для украинской экономики. Вырастет курс доллара – уже в 2023-м он может достичь 45 грн/долл.

Об этом говорится в прогнозах Национального банка Украины и правительства, которые попали в распоряжение издания Obozrevatel.

Согласно прогнозу, в этом году средняя стоимость валюты составит около 35,6 грн/долл. К концу года курс доллара в Украине вырастет до 43 гривен.

В 2023-м году средняя стоимость доллара составит уже 45,2 грн за доллар, к концу года - 46,2 грн/долл.

В 2024 году курс гривни к доллару ожидается на уровне 46,1 грн.

Издание отмечает, что оценки Национального банка и Кабинета министров крайне негативны. Официально их не публикуют, в том числе для того, чтобы не создавать панические настроения.

Как сообщал Главред, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

Тем временем Национальный банк Украины призывает украинцев не покупать доллары и использовать другие способы для сохранения собственных сбережений ‒ банковский депозит или покупка государственных облигаций.

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