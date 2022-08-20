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Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО: Британия и США пригрозили РФ

20 августа 2022, 13:36

Если из-за действий оккупантов на ЗАЭС произойдет утечка радиации, Альянс расценит это как нападение на страны НАТО, ведь радиация будет убивать и их людей.

Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО: Британия и США пригрозили РФ
Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО, заявили в Великобритании и США/ УНИАН

Если провокации страны-агрессора России приведут к повреждению Запорожской атомной электростанции, вследствие которого произойдет утечка радиации, то это будет воспринято как нарушение 5 статьи устава НАТО. В этой статье говорится о том, что нападение на одну страну Североатлантического альянса будет расцениваться как нападение на весь Альянс.

В то же время утечка радиации может навредить или убить людей, живущих в странах НАТО. Об этом заявил глава специального комитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд, написав соответствующий пост в Twitter.

"Давайте выясним: ЛЮБОЕ умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации в украинский ядерный реактор, будет нарушением статьи 5 НАТО", – заявил Эллвуд. Так он прокомментировал материал в издании The Times, в котором отмечалось, что российские оккупанты могут готовить провокации на Запорожской АЭС.

Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО: Британия и США пригрозили РФ
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Такое же заявление сделал американский конгрессмен Адам Кинзингер. Он подчеркнул, что любая утечка радиации будет убивать людей в странах Альянса, поэтому это автоматически запускает действие статьи 5 устава НАТО.

Запорожская АЭС, НАТО
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Обстрелы оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, российские захватчики уже неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. В "Энергоатоме" уже заявляли, что из-за обстрелов со стороны оккупантов есть серьезная угроза распыления радиации. Станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, зачем РФ обстреливает ЗАЭС. Он отметил, что это провокация и игра на "ядерных нервах" как Украины, так и всего мира в целом. Таким образом Россия пытается держать всех в заложниках, показывая, что если она не применит тактическое или стратегическое ядерное оружие, то может применить "мирное ядерное оружие".

Ранее сообщалось, что российские захватчики угрожают Украине, что они могут остановить работу Запорожской атомной электростанции. В РФ заявили, что якобы они рассматривают вариант вывести в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоки, а это приведет к остановке работы ЗАЭС.

Позже стало известно, что российские оккупанты планируют провести провокацию на ЗАЭС. Они на один день объявили на атомной электростанции неожиданный "выходной", и в этот день там будет находиться только оперативный персонал.

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