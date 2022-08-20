'Фашистская вертикаль': у Зеленского ответили на призывы в РФ к геноциду украинцев

Заявление российского дипломата Михаила Ульянова является призывом к геноциду украинского народа, подчеркнул Михаил Подоляк.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление постоянного представителя РФ в Австрии Михаила Ульянова о необходимости "окончательного решения украинского вопроса".
Как написал он в своем Twitter, заявление российского дипломата является призывом к геноциду украинского народа.
"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Вновь услышали в Европе: "Не все россияне такие, как Путин" и "Нужно дать поработать Северному потоку-2". Пора понять: рф - это фашистская вертикаль миллионов людей", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, ранее Михаил Ульянов в своем Twitter написал: "Нет пощады украинскому населению".
Отметим, что позже Ульянов удалил свой пост и написал еще одно сообщение с "извинениями".
"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - заявил Ульянов.
Отметим, что представитель РФ удалил свою запись в Twitter, однаков Сети есть ссылка на страницу, которая сохранилась в веб-архиве.
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