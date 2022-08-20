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"Не было выбора": Шойгу разразился новыми фантазиями относительно причин войны

20 августа 2022, 13:01

Он начал рассказывать, якобы решение Путина вторгнуться в Украину было правильным, и "России не оставили выбора".

Сергей Шойгу, российские войска, российская военная техника
Шойгу разразился новыми фантазиями относительно причин войны/ Reuters

Российский министр обороны Сергей Шойгу снова пофантазировал на тему того, почему же Россия напала на Украину. На этот раз в его больном воображении родилось оправдание, будто бы у РФ "не было выбора".

Шойгу начал рассказывать, якобы Путин принял решение о проведении так называемой "специальной военной операции", потому что существовали "неприемлемые угрозы безопасности России", которые создала для них Украина. Такие слова министра страны-агрессора РФ, которые он сказал на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса, процитировали российские пропагандистские СМИ.

Российский министр обороны начал рассказывать о неких "вопиющих преступлениях", которые якобы совершала украинская власть против жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области.

"Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России", – поделился своими фантазиями Шойгу.

Таким образом он попытался оправдаться, якобы "у России не было выбора", и ей будто бы "пришлось напасть".

Напомним, утром в субботу, 20 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над российским военным аэродромом в Бахчисарае поднимается дым. В небо над Севастополем подняли вертолет.

Ранее эксперт Олег Соскин отмечал, что вопрос возвращения оккупированной части юга Украины и Крыма будет решаться в ближайшее время. Но сейчас Украине нужно отталкиваться от Херсона и освобождать сначала этот город, а потом уже двигаться дальше.

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