В оккупированном Бахчисарае прогремели взрывы

Telegram-каналы опубликовали фото якобы дыма над военным аэродромом в Бахчисарае / Фото Telegram

Утром в субботу, 20 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над российским военным аэродромом в Бахчисарае поднимается дым. В небо над Севастополем подняли вертолет.

Местные Telegram-каналы сначала писали о двух взрывах в Бахчисарае. Якобы был сбит беспилотник.

Позже появились сообщения о том, что взрывов было три. Над военным аэродромом оккупантов начал подниматься дым.

"После взрыва в Севастополе в небе замечен армейский вертолет, задействованный в патрулировании над городом", – пишут крымские паблики.

Еще два вертолета замечены в районе Нахимовского училища.

Позже стало известно, что фото дыма якобы над аэродромом в Бахчисарае - это фейк. На самом деле это кадры после взрывов в Новофедоровке. Интересно, что первыми информацию о взрывах сообщили крымские паблики.

Как сообщал Главред, утром 20 августа во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы. Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак выложил сообщение в мессенджере после информации о новом взрыве в оккупированном РФ Севастополе. Он опубликовал фото с огневой работой Вооруженных сил Украины.

"Утро доброе, когда оно украинское", - прокомментировал фото Ермак.

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