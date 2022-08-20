"Дым идет до сих пор": ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе - мэр

В центре Мелитополя прогремел взрыв / Фото из открытых источников

В ночь на субботу, 20 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. По предварительным данным, произошло попадание украинских снарядов в российскую военную базу в районе аэродрома.

Как сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров, российские оккупанты пытаются скрыть факт попадания украинских снарядов. Они выдают взрывы за работу своей системы ПВО. Однако обнародованные видео свидетельствуют о другом.

"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным, точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома. Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор", – написал Федоров.

Он отметил, что если у российской армии такое ПВО, то Вооруженные силы Украины точно достанут его как можно скорее.

Как сообщал Главред, 17 августа в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв возле комендатуры оккупантов.

Также сообщалось, что российские оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи.

12 августа во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате в больницу доставили известного коллаборанта Олега Шостака, который был одним из руководителей избирательного штаба "Единой России" и главой пропагандистского отдела работы со СМИ.

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