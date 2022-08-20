'Утро доброе': у Зеленского сделали заявление после новых взрывов в Крыму

Андрей Ермак / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак выложил сообщение в мессенджере после информации о новом взрыве в оккупированном РФ Севастополе.

Ермак сделал пост в Telegram утром, 20 августа.

В сообщении глава ОП опубликовал фото с огневой работой Вооруженных сил Украины.

"Утро доброе, когда оно украинское", - прокомментировал фото Ермак.

Напомним, в субботу утром, 20 августа, во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы.

Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.

В Сети появились фото и видео с места инцидента. Уточняется, что в результате взрывов жертв нет.

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