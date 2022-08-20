"Вопрос Крыма решится скоро": эксперт объяснил, как Украина будет освобождать полуостров

Эксперт объяснил, как Украина будет освобождать оккупированный Крым/ УНИАН, Главред

Вопрос возвращения оккупированной части юга Украины и Крыма будет решаться в ближайшее время. Но сейчас Украине нужно отталкиваться от Херсона и освобождать сначала этот город, а потом уже двигаться дальше.

Об этом рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин в интервью Главреду. Также эксперт объяснил, как российский диктатор Владимир Путин может отреагировать на попытки освобождения или удачное освобождение от оккупантов юга нашего государства.

"Существует два варианта. Один заключается в том, что Путин усиливает эскалацию и угрожает нанести тактические ядерные удары по центрам принятия решений в Киеве, Львове, Днепре и Харькове гиперзвуковыми ракетами – Кинжалами, если Украина двинется на Крым", – отмечает эксперт.

Второй вариант предполагает, что Путин "по доброй воле" отведет российские войска с юга Украины в Крым на границы по состоянию до 24 февраля. Тогда останется луганско-донецкий фронт, где вопрос продолжит решаться военным путем. После этого стороны могут сесть за стол переговоров.

"Хотя есть и третий вариант, который предполагает, что после нанесения ядерных ударов Путиным начинается всеобщая война", – предполагает Олег Соскин.

Он отметил, что вопрос освобождения оккупированного юга Украины и Крыма будет решаться уже в ближайшее время. Ведь Украина не может "зайти в зиму" с оккупированным югом.

"Поэтому, в любом случае, там будет самый мощный бой. На правом берегу будет "мешок", где российские войска будут просто уничтожать. То есть так или иначе правый берег должен быть освобожден. А дальше – это вопрос", – отмечает эксперт.

Напомним, утром в субботу, 20 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над российским военным аэродромом в Бахчисарае поднимается дым. В небо над Севастополем подняли вертолет.

Раньше у Зеленского сделали заявление после новых взрывов в Крыму. Глава Офиса президента Андрей Ермак выложил сообщение в мессенджере после информации о новом взрыве в оккупированном РФ Севастополе, который произошел 19 августа.

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