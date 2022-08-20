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Взрывы в тылу РФ и новое наступление: в разведке Британии дали прогноз о ситуации на фронте

20 августа 2022, 10:34

РФ готова только к ограниченным локальным атакам, говорят в британской разведке.

Украинские военные на танке
Украинские военные / Фото УНИАН

В Украине ситуация на фронте остается практически без изменений, заявили в британской разведке.

На Донбассе после небольших наступлений с начала августа российские войска подошли к окраинам Бахмута, но не смогли захватить город, говорится в сообщении, опубликованном Минобороны Великобритании.

Уточняется, что на южном направлении ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед.

"Однако все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", - уточняют британские военные аналитики.

В то же время они не верят в способность оккупантов кардинально изменить ситуацию на поле боя и отмечают, что РФ готова только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск, отмечается в сообщении.

"В ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет создать заслуживающие доверия, преданные своему делу силы для наступательных операций", - добавили в Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Взрывы в тылу РФ и новое наступление: в разведке Британии дали прогноз о ситуации на фронте

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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