"Бавовна" в Сочи: возле международного аэропорта вспыхнул пожар, поднимаются клубы черного дыма

В управлении МЧС по Краснодарскому краю России говорят, что пожар произошел не на территории аэропорта. Мол, произошло возгорание хозяйственного сооружения.
В российском городе Сочи возле международного аэропорта в субботу, 20 августа, вспыхнул мощный пожар. Несколько улиц затянул густой черный дым.
Фото и виде с места инцидента опубликовал Telegram-канал Сочи онлайн. Отмечается что, в районе улиц Взлётная и Ромашек возможно горят гаражи. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.
В управлении МЧС по Краснодарскому краю отреагировали на произошедшее. В ведомстве заверили, что пожар произошел не на территории аэропорта.
"В том районе произошло возгорание хозяйственного сооружения, пожар уже локализован, информация уточняется", - заявили в ведомстве.
На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.
Как сообщал Главред, утром 20 августа во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы. Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.
Глава Офиса президента Андрей Ермак выложил сообщение в мессенджере после информации о новом взрыве в оккупированном РФ Севастополе. Он опубликовал фото с огневой работой Вооруженных сил Украины.
"Утро доброе, когда оно украинское", - прокомментировал фото Ермак.
Другие новости:
- Взрывы в Крыму: 50% боевых самолетов ЧФ России выведено из строя - Reuters
- Ракеты пошли на взлет: в Крыму прогремели новые взрывы
- "Жаркий август": у Зеленского потроллили оккупантов "камнями с неба" в Крыму