"Бавовна" в Сочи: возле международного аэропорта вспыхнул пожар, поднимаются клубы черного дыма

Пожар в Сочи вспыхнул утром 20 августа / Фото t.me/gorodsochi

В российском городе Сочи возле международного аэропорта в субботу, 20 августа, вспыхнул мощный пожар. Несколько улиц затянул густой черный дым.

Фото и виде с места инцидента опубликовал Telegram-канал Сочи онлайн. Отмечается что, в районе улиц Взлётная и Ромашек возможно горят гаражи. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю отреагировали на произошедшее. В ведомстве заверили, что пожар произошел не на территории аэропорта.

"В том районе произошло возгорание хозяйственного сооружения, пожар уже локализован, информация уточняется", - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.

Как сообщал Главред, утром 20 августа во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы. Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак выложил сообщение в мессенджере после информации о новом взрыве в оккупированном РФ Севастополе. Он опубликовал фото с огневой работой Вооруженных сил Украины.

"Утро доброе, когда оно украинское", - прокомментировал фото Ермак.

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