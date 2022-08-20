ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл детали

ПВО Украины сбили 4 ракеты РФ / АрміяInform

В субботу утром, 20 августа, украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов в небе над Днепропетровской областью, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Для этого ВСУ применили всего 4 ракеты комплекса С300, сообщил он в Facebook.

"В районе г.Днепра сбиты 4 ракеты "Калибр". Нами применено только 4 ракеты комплекса С-300", - написал Залужный в Facebook.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, около 10 часов утра в Днепропетровской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Напомним, в субботу утром, 20 августа, во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы.

Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.

В Сети появились фото и видео с места инцидента. Уточняется, что в результате взрывов жертв нет.

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