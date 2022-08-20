УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл детали

20 августа 2022, 11:41

Украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов.

ПВО Украина
ПВО Украины сбили 4 ракеты РФ / АрміяInform

В субботу утром, 20 августа, украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты Калибр российских оккупантов в небе над Днепропетровской областью, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Для этого ВСУ применили всего 4 ракеты комплекса С300, сообщил он в Facebook.

"В районе г.Днепра сбиты 4 ракеты "Калибр". Нами применено только 4 ракеты комплекса С-300", - написал Залужный в Facebook.

ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл детали

По сообщению Воздушных сил ВСУ, около 10 часов утра в Днепропетровской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Напомним, в субботу утром, 20 августа, во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы.

Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.

В Сети появились фото и видео с места инцидента. Уточняется, что в результате взрывов жертв нет.

Читайте еще:

новости Днепра ВСУ Калибр Валерий Залужный война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:22

"Мы ехали пофотографироваться": оккупант оригинально оправдался, как попал на войну

12:18

"Закройте Крым, нам страшно": на оккупированном полуострове паника после новой "бавовны"ФотоВидео

12:18

Украинцам стоит делать запасы: продукты в Украине серьезно взлетят в цене

11:42

"Вопрос Крыма решится скоро": эксперт объяснил, как Украина будет освобождать полуостровВидео

11:41

ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл деталиВидео

Реклама
11:21

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

10:59

"Нет никакой пощады": дипломат РФ призвал к геноциду украинского народа

10:56

В оккупированном Бахчисарае прогремели взрывыВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

10:50

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

10:42

"Бавовна" в Сочи: возле международного аэропорта вспыхнул пожар, поднимаются клубы черного дымаВидео

10:40

Гороскоп на сегодня 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

10:34

Взрывы в тылу РФ и новое наступление: в разведке Британии дали прогноз о ситуации на фронтеВидео

10:01

Оккупанты 5 месяцев держат в плену военного медика Марьяну Мамонову, в октябре ей рожатьВидео

09:57

"Утро доброе": у Зеленского сделали заявление после новых взрывов в КрымуВидео

09:10

Климкин объяснил, кого на самом деле поддерживает президент Турции в войне в УкраинеВидео

08:50

Взрывы в Севастополе: по штабу ЧФ России ударили беспилотникомВидео

08:31

РФ разворачивает в Украине новый армейский корпус: куда перебросят наемниковВидео

08:30

"Дым идет до сих пор": ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе - мэр

08:30

Что делать, чтобы машинка не прыгала при стирке: лучшие советыВидео

Реклама
08:23

Мой прогноз: Россия проиграет войну и режим Путина рухнет максимум в течение годамнение

07:53

Ночью мощные взрывы прогремели в Николаеве, Харькове и Одессе: первые подробностиВидео

07:01

Угроза на День Независимости: ВСУ играют на опережениемнение

06:00

У Путина уже нет других вариантов, кроме капитуляции - Александр КоваленкоВидео

05:40

Украину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пеклоВидео

05:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

05:20

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

05:20

Бой-реванш Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили фаворитаВидео

05:00

Армия Украины освободит Крым и Донбасс в случае полной капитуляции войск России – БадракВидео

04:52

Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против УсикаВидео

04:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

04:00

Как дата рождения влияет на судьбу человека: подробный разбор

03:33

"Опять голая": исхудавшая Волочкова напугала поклонников

03:10

Адская жара после "потопа": синоптик предупредил украинцев об аномалииВидео

02:40

Военный эксперт пояснил, может ли закончиться война до конца годаВидео

01:40

Если РФ ударит по Киеву или Львову, ВСУ пойдут на Гомель и приграничные города РФ - экспертВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 22-28 августа 2022: Ракам – счастье в любви, Девам – ссоры, Стрельцам – тревогаВидео

00:51

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

19 августа, пятница
23:27

Это лето может стать самым трагичным - ЗеленскийВидео

23:16

Бронь от мобилизации: в Украине расширяют список лиц, имеющих право отсрочки от призываВидео

Реклама
23:08

Украину будет заливать ливнями: синоптики назвали регионы, где будем плаватьВидео

22:53

"Жаркий август": у Зеленского потроллили оккупантов "камнями с неба" в КрымуВидео

22:48

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

22:47

Россия может сама снести Крымский мост, но будет еще лучше, если работу выполнят ВСУ – ПодолякВидео

22:28

Встреча Зеленского и Путина на саммите G20: в США сделали неожиданное заявлениеВидео

21:43

Воинский учет для женщин: в Минобороны назвали, кого не хватает ВСУВидео

21:39

Газпром в конце августа остановит Северный поток: цена на газ в Европе взлетела выше 2,7$ тысяч

20:49

Ракеты пошли на взлет: в Крыму прогремели новые взрывыВидео

20:20

Угроза массированного ракетного удара РФ: у Зеленского оценили риски насчет 24 августаВидео

20:08

"Дочка носит старые вещи": Ургант показал падчерицу в откровенной позе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять