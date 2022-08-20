"Закройте Крым, нам страшно": на оккупированном полуострове паника после новой "бавовны"

В Крыму прогремели новые взрывы / Скриншот

В захваченном РФ Крыму началась паника среди местного населения после серии взрывов, прогремевших на полуострове в субботу утром, 20 августа.

Взрывы произошли в нескольких районах Крыма. При этом россияне признали, что не смогли воспрепятствовать удару беспилотника по штабу ЧФ России.

При этом российские пропагандисты пишут, что взрывы в небе "слышны со всех сторон". Людей просят, чтобы они оставались дома подольше.

В то же время в местных пабликах люди пишут о том, что боятся за свою жизнь после новой серии "хлопков".

Кроме того, возмущенные комментарии крымчан появились под публикацией "губернатора" Севастополя Михаила Развозжаева. Люди жалуются, что беспилотник смог спокойно долететь до Севастополя.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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