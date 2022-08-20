Оккупанты РФ накрыли огнем многоэтажку на Николаевщине: много раненых, среди них дети

РФ ударила по жилым домам в Вознесенске / t.me/mykolaivskaODA

В субботу, 20 августа, в Николаевской области российские оккупанты открыли огонь по многоэтажному жилому дому в Вознесенске, в результате есть пострадавшие.

Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук.

"Вознесенск. Российские ублюдки попали в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие", - отметил он.

Плетенчук добавил, что информация уточняется.

В свою очередь председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram уточнил, что в результате обстрела Вознесенска ранены семь человек.

/ t.me/mykolaivskaODA

"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажный дом и частные дома. На 13.00 известно о семерых раненых, из них трое детей. Одного ребенка сейчас оперируют", - подчеркнул Ким.

/ t.me/mykolaivskaODA

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

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