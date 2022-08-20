Если Россия ударит по атомной станции: Фейгин назвал условия ввода НАТО своих войск в Украину

Фейгин назвал условия ввода НАТО своих войск в Украину / https://ua.depositphotos.com и Reuters

Войска Североантлантического альянса действительно могут войти в Украину ‒ если русские оккупанты устроят "ядерный апокалипсис" и нанесут удар по Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире проекта FreeДОМ рассказал российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин.

Он напомнил, что Россия постоянно пытается запугать мир "ядерным шантажом" ‒ угрозами ударов по ЗАЭС. По мнению Фейгина, правительство РФ постоянно ведет себя довольно безумно. Именно поэтому есть вероятность, что Кремль перейдет от "ядерного шантажа" к действиям.

"Запад не будет терпеть, что над ним, над всей Европой, пронесется ядерное облако и вообще все те последствия, которые Западу хорошо известны после Чернобыля", - отметил Фейгин.

Если РФ действительно устроит "ядерный апокалипсис", то другие страны будут решать эту катастрофу вместе с Украиной. И вот тогда НАТО введет войска в Украину, подытожил он.

Угроза ядерного удара со стороны России

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что Запад не позволит России применить ядерное оружие. По его словам, вопрос четко отслеживается, и никому не нужна подобная ситуация в центре Европы. Как утверждает Жданов, Путину четко дали понять – если начнутся разговоры о возможности ядерного удара, западный мир ударит по бункеру Путина, и сам глава РФ это понимает.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что Россия вряд ли решится на сценарий применения стратегического ядерного оружия. Однако Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Москва может пойти на такой шаг, если война Москвы с Киевом будет угрожать политическим позициям главы Кремля и стабильности его режима.

Российский социолог Игорь Эйдман предположил, что Путин не применит ядерное оружие против Украины. Если он на это решится, то Россия фактически объявит Западу ядерную войну. Но если Путин поймет, что войска РФ проигрывают на поле боя, он может попытаться "унести с собой весь мир".

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