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Если Путин применит ядерное оружие, НАТО ударит в ответ, и России не будет – Волкер

7 августа 2022, 11:49

Военные РФ не выполнят команду главы Кремля Владимира Путина о применении ядерного оружия, считает Курт Волкер.

Ядерное оружие, ядерный удар, Владимир Путин
Путин вряд ли отдаст команду о ядерном ударе, поскольку понимает, что его приказ могут не выполнить - Волкер / ua.depositphotos.com, Reuters

Страна-агрессор Россия не пойдет на реализацию сценария, связанного с применением ядерного оружия в войне против Украины. В Москве понимают, что в таком случае Североатлантический альянс нанесет ответный удар, и российского государства не будет. Военные РФ, понимая дальнейшие последствия, не выполнят такой приказ. И сам Путин, следуя выводу, что его приказ не будет реализован, не даст подобной команды, чтобы не нарушать механизм командования. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Как сообщает ТСН, в ходе беседы с украинскими журналистами он рассказал о том, что нельзя допускать возможных рисков применения стратегического ядерного оружия.

По его мнению, если Путин решится на такой шаг, НАТО нанесет ответный удар, и тогда российского государства не будет.

"Мы должны не допускать никаких рисков. Даже если это будет 2%, это уже многовато. Никто не хочет иметь дело с ядерной войной. Если Путин применит стратегическое оружие, со стороны Запада, НАТО пойдет на решительный и быстрый ответ, и России не будет", - полагает Волкер.

Кроме того, дипломат считает, что Россия может применить тактическое оружие в случае атаки на свою страну или проигрыша в войне. Однако возникает вопрос относительно того, какой имеет смысл бить по территории, которую россияне пытаются захватить.

"Что касается тактического оружия и возможности его применения, они могут его применить согласно их военной доктрине, когда нападают на их страну, и они проигрывают, тогда они применят его без вопросов, но возникает вопрос, если они захватывают территорию, то какой смысл потом от этой территории, если потом она не пригодна ни к чему", - сказал Волкер.

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Также он добавил, что и сама Москва хорошо понимает, что НАТО ответит на ядерный удар. Поэтому россияне не пойдут на подобный шаг. Военные, вероятно, не подчинятся такому приказу Путина. И сам глава РФ, понимая, что его приказ не выполнят, не отдаст соответствующую команду.

"Никто не будет наблюдать, как в современном мире использование ядерного оружия становится нормой жизни. Байден и Остин неоднократно предупреждали, что если будет применено ядерное оружие, это приведет к ответу со стороны НАТО. Это россияне знают, поэтому ничего не будут делать. Третья причина, российские военные, понимая все последствия, не сделают этого. Путин понимая, что ему могут не подчиниться, не будет отдавать такие приказы, которые нарушат цепочку командования. Хотя шансы и невелики, но мы должны быть готовы и подчеркивать, что это вызовет согласованный военный ответ", - подчеркнул Курт Волкер.

Угроза ядерного удара со стороны России

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что Запад не позволит России применить ядерное оружие. По его словам, вопрос четко отслеживается, и никому не нужна подобная ситуация в центре Европы. Как утверждает Жданов, Путину четко дали понять – если начнутся разговоры о возможности ядерного удара, западный мир ударит по бункеру Путина, и сам глава РФ это понимает.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что Россия вряд ли решится на сценарий применения стратегического ядерного оружия. Однако Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Москва может пойти на такой шаг, если война Москвы с Киевом будет угрожать политическим позициям главы Кремля и стабильности его режима.

Российский социолог Игорь Эйдман предположил, что Путин не применит ядерное оружие против Украины. Если он на это решится, то Россия фактически объявит Западу ядерную войну. Но если Путин поймет, что войска РФ проигрывают на поле боя, он может попытаться "унести с собой весь мир".

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