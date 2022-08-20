США могут присоединиться к войне на стороне Украины: аналитик назвал условия

Война в Украине, Джол Байден / УНИАН

США могут напрямую вступить в войну против России на стороне Украины. Это зависит от того, как будут дальше развиваться события этой войны.

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер уточнил, что это возможно при развитии событий по пяти сценариям, пишет Foreign Affairs.

Первый и вероятный – если "украинская армия начнет разрушаться", и Россия достигнет победы в Украине.

"В этом случае, учитывая глубокую преданность администрации Байдена предотвращению такого результата, Соединенные Штаты могут попытаться переломить ситуацию, непосредственно участвуя в боевых действиях", – предположил Миршаймер.

Еще один сценарий возможного вступления США в войну – если она не закончится в течение года. Профессор также не исключает, что Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине.

Эксперт допускает, что США также могут решить изменить ситуацию, начав принимать участие в боевых действиях.

Последним сценарием, по мнению Миршаймера, является "преднамеренная эскалация", что якобы США против своей воли вовлекаются в войну по неожиданному развитию "разворачивающихся восходящей спиралью событий".

Напомним, Украина получит от Соединенных Штатов Америки новый пакет военной помощи для противодействия военной агрессии РФ.

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов, сообщил журналист Voice of America Джефф Селдин.

Также сообщалось, что почти два десятка бывших военных и дипломатов призывают президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS.

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