"К концу года мира не будет": война будет длиться 10-15 лет в разных формах - эксперт

Олег Соскин, война в Украине / скриншот, УНИАН

Война в Украине, которую развязала Россия не закончится до конца этого года. Более того, она может затянуться на несколько лет.

Во время чата на Главреде директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил, что конфликт будет протекать в разных формах.

"Нет, к концу года мира не будет. В принципе, я думаю, война будет длиться 10-15 лет. Просто она будет протекать в разных формах. Она началась в 2014 году, в этом году она перешла в открытую фазу…", - пояснил эксперт.

Также Соскин подчеркнул, что видит предпосылки только к эскалации ситуации.

"Пять лет может быть война высокой интенсивности. Если Путин пойдет на применение тактического ядерного оружия, то пять лет войны будет обеспечено. Горячей, очень горячей", - считает политолог.

Когда закончится война?

Известный военный эксперт Олег Жданов считает, что активная фаза войны Украины против России вряд ли сможет закончиться до конца года.

"Сомневаюсь, потому что очень короткий срок. Разве что с 1 октября начнет поступать оружие, в чем я тоже сомневаюсь. Ведь с 1 октября начнет только финансирование поступать, а когда придет оружие, неизвестно. Единственное, что меня успокаивает, что до ноября демократам США потребуется большая победа в этой войне. Они ее будут представлять свою политическую победу на внешней арене. Плюс нужен толчок американской экономике, а именно развертыванию военно-промышленного комплекса", - рассказал эксперт.

А вот Турция верит в то, что полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, завершится за столом переговоров.

Как рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсуждались шаги для завершения войны.

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