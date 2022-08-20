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Военный эксперт пояснил, может ли закончиться война до конца года

20 августа 2022, 02:40

Известный военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, насколько реальным может быть сценарий завершения войны Украины и РФ до конца нынешнего года

ВСУ, взрыв
Военный эксперт пояснил, может ли закончиться война до конца года/ Фото УНИАН

Вряд ли активная фаза войны Украины против России сможет закончиться до конца 2022 года. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ.

"Сомневаюсь, потому что очень короткий срок. Разве что с 1 октября начнет поступать оружие, в чем я тоже сомневаюсь. Ведь с 1 октября начнет только финансирование поступать, а когда придет оружие, неизвестно. Единственное, что меня успокаивает, что до ноября демократам США потребуется большая победа в этой войне. Они ее будут представлять свою политическую победу на внешней арене. Плюс нужен толчок американской экономике, а именно развертыванию военно-промышленного комплекса", — рассказал эксперт.

Жданов особо отметил, что в США уже немного упал уровень безработицы, а цены на бензин постепенно упали до довоенного уровня.

"К тому же заводы производят внутренний валовой продукт. Неважно, куда он идет: за границу или нет. Это ВВП страны. Если растет ВВП, растет и все остальное. И падает инфляция. Им сейчас нужно переварить инфляцию, которую вызвало безумное печатание триллионов долларов во время ковидного локдауна. Если американцы будут справляться с этой задачей, мы будем на коне: будем с танками, пушками, самолетами. И тогда успех очень вероятен, но не гарантирован. В Белом доме проскакивают фразы, что на два года ленд-лиз. А два года – это полное перевооружение ВСУ", – подытожил он.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ Олег Жданов война России и Украины
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