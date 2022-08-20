Эксперт рассказал, почему Россия не применит ядерное оружие

Применение ядерного оружия невыгодно России / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Россия вряд ли станет применять ядерное оружие в Украине. Такое мнение в интервью Главреду озвучил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, применение ядерного оружия - очень непростой процесс, для которого необходимы алгоритмы использования, предоставление распоряжения от президента РФ другим звеньям (и в каком-то из этих звеньев возможен отказ).

"Россия никогда его не применит, потому что хорошо понимает, что тогда это полностью меняет геополитическую и тактико-стратегическую ситуацию в мире и не исключено, что против России будут задействованы те же рычаги", - считает Коваленко.

И добавляет, что незаметно применить это оружие невозможно, ведь как только информация об использовании такого оружия появляется в кулуарах президента РФ, это сразу становится известно разведке США. И если идет подготовка к применению ядерного оружия, это также невозможно сделать незаметно, потому что спутниковая система наблюдения фиксирует это по всей территории РФ.

"Россия не может использовать ядерного оружия, но она может шантажировать провокациями на Чернобыльской или на Запорожской АЭС. Но надо понимать, что это лишь провокации, потому что если взорвется Запорожская АЭС - это будет не только мировая катастрофа, которая коснется самой РФ (причем даже в большей степени, чем ЕС или США)", - говорит Коваленко.

И добавляет, что одна из причин, по которой Россия не станет устраивать аварию на ЗАЭС, связана с тем, что у ЗАЭС находятся крупнейшие группировки наиболее боеспособных подразделений войск РФ - 5 и 35 общевойсковая армия.

"Разве она уничтожит их и останется без армии? Тем более, что НАТО на эту провокацию будет отвечать, ведь если взрыв произойдет, то Североатлантический Альянс со страной-террористом будет отрабатывать другой алгоритм давления - милитарный", - говорит Коваленко.

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