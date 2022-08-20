У Путина уже нет других вариантов, кроме капитуляции - Александр Коваленко

Путину осталось лишь капитулировать / Reuters, Главред

За последнюю неделю прогремели сразу несколько взрывов в оккупированном Крыму. Россия официально этих атак либо не признает и называет их чуть ли не случайностями, либо, как в случае с Джанкоем, диверсией.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, насколько удары по Крыму болезненные для РФ и как они помогут с деоккупацией юга материковой Украины, когда украинские военные могут ударить по Керченскому мосту и когда начнут освобождать Крым, способна ли Россия на ядерную атаку и почему она станет беззащитной в случае взрыва на Запорожской АЭС, какие варианты остаются у России, чтобы удержать захваченные территории и почему ей придется чаще делать "жесты доброй воли", а также как долго продлится война и есть ли в РФ силы вести затяжную войну.

Что Россия хранила на базе в Джанкое и насколько этот удар ощутим и болезнен для РФ?

База в Джанкое является основной базой логистической базой временно оккупированного полуострова Крым, через которую передислоцировали и транспортировали большое количество сил и средств с материковой части Российской Федерации к Южному плацдарму в Украине.

С ее помощью обеспечивали российские войска тем потенциалом, который у них на сегодня есть в отношении наступательных, контрнаступательных, оборонительных действий. Надо заметить, что в последнее время именно на этой базе была сконцентрирована достаточно плотная эшелонированная противовоздушная оборона. В частности, там было сконцентрировано большое количество зенитно-ракетных систем - около 8 единиц ЗРК С-400, не меньше 3 ЗРК С-300 и 5 ЗРПК Панцирь-С1. Интересно и то, что на ней было сконцентрировано большое количество транспортных пусковых контейнеров с более чем 440 ракетами к ЗРК С-300 и С-400.

Для того, чтобы поддерживать безопасность в воздушном пространстве временно оккупированного Крыма, такого количества боекомплекта не требуется. Мы знаем, что в течение последних месяцев российские оккупанты испытывают серьезный дефицит ракет тактического и оперативно-тактического уровня. В частности, это ракеты для ЗРК "Точка-У "и ОТРК "Искандер". Сейчас они используют ЗРК С-300, который перенастроен на нанесение ударов не по воздушным объектам, а по поверхности именно как примитивное и неэффективное замещение вышеупомянутых комплексов. И эти 440 ТПК с ракетами к С-300 должны были в ближайшее время транспортироваться на южный плацдарм для осуществления масштабных ракетных обстрелов Николаева, Запорожья и других населенных пунктов, которые находятся в зоне поражения по линии фронта.

Вы говорили, что после взрывов в Новофедоровке на прошлой неделе Джанкой был наиболее вероятной целью. Насколько такие инциденты, как в Новофедоровке, Джанкое и Гвардейском, могут стать массовыми? И о чем это свидетельствует - о подготовке к операции по деоккупации Крыма или это определенная помощь ВСУ на южном направлении?

Говорить сегодня о том, что деокупация Крыма начнется именно с этого, рано. Потому что если мы говорим о деоккупации, сначала надо освободить как минимум Херсонскую и Запорожскую области. Сейчас мы видим именно огневое воздействие на объекты российских оккупационных войск на временно оккупированном полуострове Крым с целью нивелирования их возможностей по обеспечению не столько передовых подразделений, сколько даже тех, которые размещены в тылу левобережной Херсонщины. А это означает и нивелирование возможностей обеспечения всех подразделений, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины на Южном плацдарме. Но это воздействие должно увеличиваться во времени, потому что объектов, которые нужно уничтожать на оккупированном полуострове, очень много. И это - только начало того "головотяпства", которое происходит среди российских военных объектов в Крыму.

А есть какие-то цели, которые ВСУ важно поразить на данном этапе?

Этих объектов достаточно большое количество и находятся они почти на всей территории полуострова Крым - такие есть как в северной части Крыма, так и в южной, западной, восточной, центральной. Потому что российские оккупанты с 2014 года строили Крым не как туристическую Мекку, а как военную базу. Поэтому ВСУ еще много чего надо сделать, хотя официальных сообщений о том, что именно ВСУ имеют отношение к взрывам, нет. Даже Минобороны РФ говорит, что это некий "инцидент" - "головотяпство" с боеприпасами, кто-то что-то уронил, что-то упало и началось. Поэтому пока ВСУ будут освобождать Запорожскую и Херсонскую области, на временно оккупированном полуострове будут происходить такие инциденты.

Есть ли среди этих целей Крымский мост? Насколько его впечатление может помочь в контрнаступательных действиях на южном направлении?

Безусловно, мы сейчас видим, что именно логистические артерии играют очень важную роль в обеспечении оккупационных войск. Именно логистика - задача №1 при планировании любой военной операции вторжения, защиты и т. д. В русской армии с этим всегда было очень плохо. Она не могла обеспечивать свои подразделения полноценно всем необходимым для осуществления наступательных действий даже тогда, когда логистические артерии еще были у них в наличии.

На сегодня мы видим, как на правом берегу большая группа российских войск оказалась в суицидально-патовой ситуации, когда не имея логистической связи с левым берегом, они почти блокированы. То же и с полуостровом Крым. На самом деле, он мало чем отличается от острова Змеиный - только размерами и количеством тех подразделений и военных объектов, которые ВСУ необходимо будет там уничтожать.

Поэтому когда у ВСУ появится возможность эффективно наносить удары по Керченскому мосту, это будет сделано.

Когда это произойдет - уже другой вопрос. В первую очередь, нам необходимо достичь того расстояния до Керченского моста, на котором это поражение будет эффективным. Если этого не будет сделано, то не будет и ударов.

Если говорить о деоккупацию, когда этот момент, когда ее можно будет начать, может наступить? После чего это может произойти?

Сегодня прогнозировать что-то - неблагодарное дело, потому что любой прогноз, который зависит от оперативной ситуации, может меняться очень быстро. Но наиболее вероятно, что именно процесс деоккупации, а не деоккпационные действия в формате контрнаступления, начнется в 2023 году. Я имею в виду полную блокаду Крыма.

Не могли бы вы объяснить, что именно имеется в виду под тотальной блокадой?

Это полное перекрытие на границе с материковой частью Украины и временно оккупированным Крымом любого сообщения. То есть, во-первых, ВСУ уже будут находиться в Херсонской области и непосредственно на границе с полуостровом. Во-вторых, это уничтожение сообщения за счет Керченского моста. В-третьих - это постепенное уничтожение всех военных объектов, которые есть на временно оккупированном полуострове Крым за счет не только ограниченного количества тех или иных средств поражения, но и почти полной номенклатуры, которая на сегодня есть на вооружении у ВСУ.

Ранее была информация, что Россия стянула много войск на южное направление. Насколько взрывы в Крыму могут задержать процесс наступления и не дойдет ли до того, что Россия на юге на некоторое время отложит план по наступлению и, например, может зайти со стороны Беларуси?

Со стороны Беларуси она не зайдет - этого не произойдет. Максимальная угроза, которая сегодня существует со стороны Беларуси - это ракетные обстрелы за счет либо авиационного базирования ракетного оружия, либо сухопутного ракетного оружия. В первую очередь, за счет С-300, которые расположены именно в районе Зябровки.

Что касается южного плацдарма, то на сегодня российское командование уже поняло, что им не удержать правобережную часть Херсонщины. Они это понимают и именно поэтому наиболее боеспособные подразделения их 5-й и 35-й общевойсковых армий сконцентрировано именно на левом берегу Херсонской области. Те подразделения российской армии, которые сегодня находятся на правом берегу — самоубийцы, потому что командование бросило их в мясорубку, из которой у них не будет никакой возможности эвакуироваться.

Потому что сегодня вся эвакуация сконцентрирована именно на офицерском составе российских оккупационных войск. Это - средний и высший офицерский состав, их семьи, которые еще в марте завезли в Херсон, считая, что у них будет возможность "рейдернуть" ту недвижимость, которую оставили люди, что бежали от оккупантов. Также это планы по эвакуации более ценных коллаборантов, которые способствовали оккупации правобережной части Херсонщины. Всех остальных коллаборантов, которые им помогали, также оставляют в качестве "пушечного мяса" на правом берегу.

Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что Россия поняла, что правый берег Херсонщины невозможно удержать, возможно только имитировать удерживание. Но и это завершится очень скоро. Они понимают, что Вооруженные Силы Украины после того, как деоккупируют правобережную часть Херсонщины, смогут освободить достаточно серьезную часть своих подразделений, которые были задействованы во время этой операции и сконцентрировать их на других направлениях. Я не исключаю, что именно на Запорожском направлении. Также я не исключаю того, что российские оккупанты сконцентрируют свои силы и средства на правом берегу, потому что понимают, что в ближайшее время масштабная контрнаступательная операция возможна именно на Запорожском, а также на левобережной части Херсонского направления.

Именно к этому они готовятся. Хотя мы понимаем, что в случае, если большая часть подразделений освободится и передислоцируется именно в этом направлении, удержать их теми силами, которые на сегодня есть у российских оккупантов, последние не смогут. Тем более, что именно через временно оккупированную территории Крыма и непосредственно через Джанкой осуществляется передислокация, перемещение сил и средств для подкрепления этих групп войск. Если не будет этой логистической артерии, то значительно уменьшатся и их возможности в обороне.

Вы сказали об имитации содержания правобережной части. Что имеется в виду и когда гипотетически Украина может вернуть эту территорию под контроль?

Правобережная часть Херсонской области вернется в состав Украины после того, когда на ее территории будет полностью уничтожена вся инфраструктура обеспечения российских передовых подразделений. То есть почти все склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, ремонтные базы, воинские части, командные пункты и пункты управления. После того, как будет полностью разрушена (а не повреждена) система управления и система обеспечения, начнутся контрнаступательные действия. До того это делать не совсем логично, потому что контрнаступление, хоть и завершится победой ВСУ, но повлечет большие потери. Поэтому главная цель Генштаба Украины на сегодня - минимизировать потери личного состава.

Когда это будет? Генштаб, все-таки, понимает ситуацию лучше, чем я, но я считаю, что это будет в течение ближайшего месяца-полутора. Но она завершится довольно быстро. Потому что российские оккупанты, понимая, что не могут удерживать территорию, а лишь имитировать содержание, сконцентрируются именно в районе Херсона. Для них самой главной целью будет провести имитацию референдума (который будет сфабрикован) и уже после этого они будут рассуждать об эвакуации хоть кого-то из того контингента, который находится в Херсоне. Поэтому последний пункт деоккупации (и он будет наиболее сложным) - это Херсон. Не исключаю даже использования ресурса подразделений, имеющих опыт уличных боев. Как это будет - покажет время, пока мы можем дискутировать только в формате теорий.

Как Россия может ответить на взрывы в Крыму? Она говорит о том, что ВСУ к ним непричастна. Единственное заявление было о том, что взрывы в Джанкое спровоцировали диверсанты. Чего от нее ожидать и что она может сделать?

Россия никоим образом не может признать эти взрывы - что на аэродроме в Саках, что в Джанкое. Во-первых, если РФ их признает, тогда возникнет вопрос о том, почему они произошли. ПВО не отработало по ракетам, которые наносили эти удары и оказывается, что даже такая плотная и эшелонированная ПВО, которая была сконцентрирована именно в районе Джанкоя - с-300, С-400, Панцирь-С1 - не "отработала" ракеты и не защитила эти объекты?

Второй вопрос - если это были диверсанты, то получается, что они работают во временно оккупированном Крыму, где крупная агентура ФСБ, ГШ ВС РФ, Росгвардии и так далее? То есть такое количество силовых структур и вообще не работает контрразведка? Ну и в-третьих, если РФ действительно признала бы, что это сделали ВСУ, то ей нужно бы было как-то отвечать, ведь россияне постоянно говорят, что Крым - это якобы территория России. А где же этот "судный день", который анонсировал Дмитрий Медведев, где же тактическое ядерное оружие и удары по центрам принятия решений?

На сегодня у РФ есть возможность наносить ракетные удары по территории Украины. Тем оружием, которое наше ПВО не может эффективно перехватывать - это, например, ракеты Х-47М ("Кинжал"). Это гиперзвуковые ракеты, которые действительно очень трудно перехватывать. Но не потому, что мы не можем этого делать, а потому, что мы еще не отработали алгоритмы их перехвата. Потому что именно Х-47М используются поштучно - за почти полгода войны они использовались всего несколько раз и поэтому мы не знаем полного алгоритма противодействия, в отличие от другого ракетного оружия, в отношении которого мы имеем огромный опыт противодействия - фактически самый большой опыт в мире.

С Х-47М все сложнее, потому что их у самой России меньше, чем 40 единиц. Если они устроят "судный день" и используют 10-15 ракет, чтобы нанести ими удары, нас это не испугает. Мы уже привыкли к массированным обстрелам нашей территории. Более 160 крылатых и баллистических ракет было использовано 24 февраля по территории Украины - разве это нас сломало или заставило сдаться и пойти на переговоры с Москвой? Нет. Изменит ли что-то использование 10-15 "Кинжалов"? Да, это будет больно, но это не изменит ситуации.

Русские ничего не могут изменить. Но если они используют эти ракеты, они будут слабее, потому что сейчас они не могут их производить - у них нет микросхем, запчастей иностранного происхождения, которые являются неотъемлемой частью именно этого типа ракет. У россиян не осталось ресурсов, чтобы нам чем-то угрожать и именно поэтому они говорят о "головотяпстве", о каких-то инцидентах, а не о том, что ВСУ уничтожают их объекты и могут это делать почти по всей временно оккупированной территории Украины, которую российские оккупанты пока контролируют.

Относительно "судного дня", о котором говорил Медведев. Как вы оцениваете угрозу применения тактического ядерного оружия или других видов оружия массового поражения? Ведь у России еще остается химическое оружие, хоть она и говорит, что его обезвредила. Что РФ может сделать и может ли она воспользоваться ситуацией на Запорожской АЭС?

Фактически с первого дня, когда российские официальные шуты сообщали о том, что они могут применить ядерное оружие против Украины или против Польши, которая является крупнейшим логистическим узлом в Европе относительно поставок нам оружия, или против Великобритании, которая поддерживает Украину или против стран Балтии, я всегда говорил, что Российская Федерация никогда этого не сделает.

На шестом месяце войны, находясь в состоянии отчаяния, она тоже его не применяет. Потому что применение этого оружия - очень непростой процесс, для которого необходимы алгоритмы использования, предоставление распоряжения от президента РФ другим звеньям (и в каком-то из этих звеньев возможен отказ).

То есть не все так просто. Да и Россия никогда его не применит, потому что хорошо понимает, что тогда это полностью меняет геополитическую и тактико-стратегическую ситуацию в мире и не исключено, что против России будут задействованы те же рычаги. Кстати, незаметно применить это оружие невозможно, ведь как только информация об использовании такого оружия появляется в кулуарах президента РФ, это сразу становится известно разведке США. И если идет подготовка к применению ядерного оружия, это также невозможно сделать незаметно, потому что спутниковая система наблюдения фиксирует это по всей территории РФ.

Россия не может использовать ядерного оружия, но она может шантажировать провокациями на Чернобыльской или на Запорожской АЭС.

Но надо понимать, что это лишь провокации, потому что если взорвется Запорожская АЭС - это будет не только мировая катастрофа, которая коснется самой РФ (причем даже в большей степени, чем ЕС или США). К тому же, у ЗАЭС находятся крупнейшие группировки наиболее боеспособных подразделений войск РФ - 5 и 35 общевойсковая армия. Разве она уничтожит их и останется без армии? Тем более, что НАТО на эту провокацию будет отвечать, ведь если взрыв произойдет, то Североатлантический Альянс со страной-террористом будет отрабатывать другой алгоритм давления - милитарный. А как защищаться от легионов НАТО, когда у тебя вообще нет боеспособной армии, если она погибнет у ЗАЭС?!

Какие у РФ вообще остаются варианты?

Никаких.

То есть что она может сделать - максимально подталкивать Запад, чтобы тот давил на Украину относительно переговоров, ведь это ее единственный вариант?

На сегодня у России нет ни одного варианта, кроме капитуляции - только она может спасти РФ. Даже сценарий затяжной войны она не может реализовать. Ведь она не может такую войну поддерживать - более того, тогда именно Россия будет находиться в невыгодном положении. Она сегодня не может снабжать свои войска ракетным оружием, о котором я упоминал. Ей не хватает танков и, чтобы выйти из ситуации, она снимает с консервации Т-62 1965 года. Она уже не использует старые советские ракеты Х-22, которые ранее полностью заменяли Х-101, Х-55 и крылатые ракеты "Калибр", когда они стали дефицитными. То есть у нее заканчивается уже и некоторое советское оружие. Россия не имеет и человеческого ресурса, чтобы обеспечивать компенсацию своих потерь в Украине.

Поэтому, если говорить рационально, для нее нет другого выхода, кроме как признать капитуляцию. Но Россия никогда себя рационально не вела. Даже вторжение в Украину было нелогичным, потому что того количества сил, которые к 23 февраля были сконцентрированы у наших границ, не хватало даже для оккупации и содержания тех территорий, которые они планировали захватить. Ранее РФ так же нелогично вела себя на острове Змеиный, сейчас нелогично ведет себя на правом берегу Херсонщины. Поэтому я не исключаю, что она будет до последнего имитировать свою способность удерживать захваченные территории Украины, но, так или иначе, время от времени, она будет вынуждена демонстрировать "жесты доброй воли".

То есть отступать?

Да.

А на каких направлениях она может отступить? Кроме юга и Херсона, о котором вы упомянули.

Кроме правобережной части Херсонской области, наиболее уязвимой сейчас является именно Харьковская область - район изюма, Северное и северо-восточное направление от Харькова. Я не исключаю, что именно там в ближайшее время мы сможем наблюдать, после освобождения правобережной части Херсонской области, некоторое смещение фронта и увеличения не только "серой зоны", но и контролируемых Украиной территорий. Также я не исключаю Запорожское и Донецкое направления - в некоторых локациях у РФ уже достаточно слабая оборона, поэтому ВСУ могут использовать этот ресурс для осуществления контрнаступления. Но все зависит от ситуации и приоритеты могут измениться.

Вы упомянули о том, что Россия не может долго вести затяжную войну, что у нее нет на это сил. Как скоро в таком случае война может завершиться, когда можно на это рассчитывать?

Никто не ответит на этот вопрос со стопроцентной гарантией. Потому что эта война может в будущем иметь еще несколько фаз, которые могут меняться в зависимости от того, какие территории освобождаются.

Наиболее затяжная фаза будет иметь развитие именно на временно оккупированной территории Крыма - она будет освобождена последней.

Начнется это в 2023 году, но когда именно произойдет полное освобождение, возможно, что и в 2024 году, и в 2025-м. Все может меняться довольно быстро - иногда события, которые происходят на совершенно другом плацдарме, имеют непосредственное влияние на противоположное и каскадом разрушается почти вся система связи между всеми остальными плацдармами. Поэтому я не исключаю ситуации, когда в ближайшее время начнется освобождение какого-то из плацдармов, о котором никто даже и не мог подумать. Поэтому это будет довольно длинная война, но не более длинная, чем гибридная, которая началась в 2014 году и завершилась полномасштабным вторжением в 2022 году.