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Бунт в армии РФ: офицеры "элитных" войск оккупантов отказываются воевать в Украине

20 августа 2022, 16:59

Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ, подчеркнули в ГУР.

Десантники, россия
Российские десантники / gunm.ru

Российское командование назначает на офицерские должности контрактников без боевого опыта. Это связано с массовым отказом офицеров-десантников РФ участвовать в боевых действиях на территории Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания", - говорится в сообщении ГУР.

По данным разведки, после огромных потерь в боях с Вооруженными силами Украины, командование ВДВ пытается хотя бы частично восстановить боеспособность подразделений и моральный дух. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60% личного состава, а оставшиеся бойцы деморализованы и отказываются от дальнейшей службы.

"Сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба оккупантов. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды", - резюмировали в ГУР.

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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