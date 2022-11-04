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Не признаются, что проигрывают Украине: генерал сказал, почему РФ обвинила Британию в нападении на их флот

4 ноября 2022, 02:10

Страна-агрессор Россия никогда не признает, что работники украинских спецслужб являются высококлассными бойцами.

Севастополь, Николай Маломуж, Великобритания
Эксперт сказал, почему РФ обвинила Британию в нападении на их флот/ Telegram, Главред, Reuters

После атаки дронами на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе Россия обвинила в причастности к этому не только украинских военных, но и инструкторов из Великобритании. Мол, только иностранные инструкторы могли подготовить такую операцию.

Такими заявлениями Россия лишь показывает, насколько легкомысленно она относится к украинским спецслужбам и обесценивает их умения и возможности. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Прежде всего, Россия считает, что спецслужбы Украины не являются высококлассными бойцами и не готовы к таким операциям. Поэтому ей надо показать, что угрозы существуют не от Украины, а от больших сил, с которыми они борются – например, НАТО, США или ЕС. Ну и, разумеется, Британии", – отмечает генерал.

Российские спецслужбы придерживаются установки, что якобы все успешные операции украинских войск на самом деле готовят американцы или британцы. Но такая позиция играет с россиянами злую шутку. Получается, что спецслужбы РФ не только сами ошибаются, а еще и дезинформируют Путина.

"Это – обман Путина самими российскими спецслужбами, потому что они сами формируют такие версии, запускают их и выдают за правду. Это – полная дезинформация или фейк, который они подготовили для иностранного потребителя, или как повод иметь возможность занять агрессивную позицию по обвинению Украины в терроризме. Чтобы оправдать свои удары, которые они наносят в войне против нашего государства", – объясняет Маломуж.

Атака на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе

В результате атаки дронами на российские корабли в Севастополе 29 октября по разным данным, было повреждено или уничтожено от 3 до 9 российских кораблей. Об этом сообщал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

После атаки на российские корабли Россия обвинила Великобританию в том, что якобы это ее инструкторы могли готовить украинских военных для атаки дронами. В Британии ответили на такие обвинения и назвали их выдумками Москвы. В Минобороны страны заявили, что российские власти допускают ложные заявления, чтобы прикрыть катастрофу своих войск на Украине.

Генерал Николай Маломуж рассказал, что российские оккупанты могли сами обстрелять корабли РФ возле Севастополя по приказу Путина от безысходности. Ведь российскому диктатору сейчас нечем давить на Украину.

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