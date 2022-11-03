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Иран могут наказать за поддержку России в войне против Украины: эксперт раскрыл хитрый сценарий

3 ноября 2022, 15:50

Удар может быть нанесен по объектам, в том числе тем, где производятся дроны, которые Иран передает России

Илия Куса, санкции
Иран могут наказать за поддержку России в войне против Украины / коллаж УНИАН

Власти Саудовской Аравии предупредили Соединенные Штаты Америки о том, что Иран планирует в ближайшее время напасть на нее и Ирак. Такие сообщения могут быть связанны с ситуацией в Украине.

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса отметил, что если рассматривать это как подготовку общественного мнения к, например, ограниченным ударам по иранскому заводу по производству беспилотников, то есть вбрасывается информация, что ударом по военному объекту мы упредили нападение Ирана.

"Но опять же, это нужно проверить, подождав, что будет дальше. Я не исключаю, что этой информацией могут воспользоваться, чтобы нанести удар по объектам, в том числе тем, где производятся дроны, которые Иран передает России. То есть чтобы и наказать Иран, и оправдать причину того, что удар нанесли первыми", - пояснил эксперт.

Куса отметил, что это - серьезная эскалация, для которой нужно обоснование.

"Но даже в этом случае все опасно и рискованно, но я верю, что США и их союзники могут это сделать. Они могут на это пойти, потому что и в США, и Саудовской Аравии, и в Израиле хватает "ястребов", которые планомерно продвигают идею о том, что с Ираном все нужно решать силовым путем", - подытожил эксперт.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Иран
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