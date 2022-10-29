Британия разнесла Россию за "сказки" о подготовке ВСУ для удара по ЧФ РФ в Севастополе

Россия ложными заявлениями прикрывает катастрофу своих войск в Украине - Минобороны Британии / Коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

Обвинения со стороны России в адрес Великобритании в якобы "подготовке специалистами ВМС Британии" украинских военных для "атаки дронами" российских военных в оккупированном Севастополе являются трансляцией Москвы своих выдумок. Российские власти допускают ложные заявления, чтобы прикрыть катастрофу своих войск в Украине. Об этом заявили в британском Минобороны.

В Twitter-аккаунте военного ведомства Британии сказано о том, что заявление Минобороны РФ о якобы "подготовке британскими специалистами" бойцов ВСУ для "удара дронами" по кораблям российского Черноморского флота придумываются для того, чтобы скрыть провалы оккупационных войск России в Украине.

Москва прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба.

"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического положения в ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба", - сказали в Лондоне.

Также в Минобороны Британии подчеркнули, что выдумка Москвы свидетельствует, скорее, о спорах внутри руководства РФ, чем о разногласиях на Западе.

Взрывы в оккупированном Россией Севастополе

В Севастополе, который с 2014 года находится под оккупацией страны-агрессора России, 29 октября случились взрывы. Местные оккупационные "власти" сказали, что корабли Черноморского флота, которые якобы атаковали "украинские беспилотники", "отражали атаки дронов".

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в бухте Севастополя "взорвались четыре военных корабля России". В ВСУ пока не подтверждают данные сведения.

В Оперативном командовании Юг отметили, что информация о взрывах в Севастополе с соответствующими фактами появится позже.

По словам спикера Натальи Гуменюк, атаковать корабли ЧФ РФ могли "боевые комары" – о них недавно упоминала российская пропаганда.

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