В США предложили Украине отказаться от территорий: Подоляк жестко разнес такой призыв

В США предложили Украине отказаться от территорий – Подоляк жестко ответил/ Офис президента Украины, Twitter Charles Kupchan

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на предложение "отказаться от своих территорий ради мира", которуое озвучил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльз Купчан. Свой материал, в котором говорилось о такой "идее", Купчан опубликовал в издании The New York Times.

Подоляк подчеркнул, что победа Путина в войне против Украины означала бы дальнейшую жизнь в джунглях, где право будут определять те страны, которые будут иметь ядерное оружие.

"Украина может выиграть, это опасно. Время заставить ее к отказу от территорий" – фантастическое предложение господина Купчана в The New York Times. Заверю автора: если Путин победит, мир не станет безопаснее. Вам не понравится жить в джунглях, где право определяют не законы, а наличие ядерного оружия", – подчеркнул Подоляк в Twitter.

Купчан предложил "отдать территории ради мира"

В своей статье Купчан высказывал мнение, что якобы Соединенные Штаты должны заставить Украину поскорее сесть за стол переговоров. Он заявлял, будто победа Украины в войне и деокупация своих территорий могут привести к новой мировой войне.

Автор статьи отметил, что попытка Путина захватить и покорить Украину и так уже провалилась. Поэтому, мол, не нужно доводить до полного поражения России.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что президент РФ Владимир Путин уже выкладывает на стол свои последние козыри. Он пытался подорвать дух украинцев ударами по энергообъектах, чтобы лишить их света и воды. Однако украинцы очень объединены, поэтому это на них не повлияло. Путин уже загнан в тупик, и поэтому он пытается настроить мир против Украины.

Напомним, ранее Подоляк разнес Путина, который клянчит переговоры в Украине. Он отметил, что Путин вновь "предлагает Киеву якобы "переговоры" для того, чтобы добиться признания аннексии украинских территорий. Россия напоминает игромана, которому повезло, однако после хода ва-банк он проиграл. Болезненные зависимости хорошо лечат Вооруженные силы Украины.

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