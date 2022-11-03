Все были ранены и 12 часов шли босиком по полям: разведчик рассказал, как с побратимами спасся из плена

Украинский разведчик с позывным "Викинг" рассказал о том, как попал в плен / скриншот

В начале марта украинский разведчик с позывным "Викинг" попал в плен врага в районе Лукашовки Черниговской области. Оккупанты пытали украинских военных, пытаясь вытянуть информацию, но наши защитники не издали ни звука. "Викингу" чудом удалось сбежать. Вместе с побратимами 12 часов он шел босиком по полю.

Воин попал в плен 9 марта, когда в Лукашовку зашли шесть колон оккупантов и отрезали группу украинских военных, передает 5 канал.

Когда украинские военные поняли, что их окружили, сначала они выключили рацию, потом оторвали антенну и начали закапывать документы. После одного из выстрелов российского танка разведчика контузило.

По его словам, это было сводное подразделение наемников-беларусов, также там были тувинцы, буряты, сирийцы.

"Сначала они поинтересовались, есть ли у нас сигареты. Это же бомжацкая армия. У них первый вопрос: сигареты есть? Мы страха перед ними не ощущали. И потому и в глаза им смотрели, и более агрессивно с ними общались. Это им не понравилось. Чтобы поставить на колени, ударили по колену какой-то чугунной палкой. А я стою и вижу, что он ее взял, а у меня правое колено уже было травмировано, и я думаю: только бы не по правому. И он бьет по правому", – вспомнил защитник Украины.

Оккупанты спрашивали, где командиры, где украинская артиллерия, разведка, минометчики. Никто из наших воинов ничего не сказал. Одному из мужчин военные преступники угрожали отрезать пальцы секатором. А потом переключились на "Викинга". Из-за татуировок они решили, что он ССОшник.

Его били битой по спине и ногами по голове, потом связали руки и ноги, использовав большое количество пластиковых стяжек, на шею нацепили веревку.

"Когда они меня избивали, я старался не издавать никаких звуков, чтобы им не было от этого кайфа", – заявил мужчина.

На МТЛБ (многоцелевом транспортере) украинских воинов хотели куда-то отвезти, но поехали в сторону позиций ВСУ. Машина в итоге подорвалась, но пленные выжили, обломками разрезали себе стяжки.

"Чуваки из МТЛБ открыли люк и говорят: братишки, помогите. И они получили от нас помощь. Мы его закрыли просто... И мы просто подождали, пока оно разгорится", – рассказал "Викинг".

Потом начал детонировать БК, который оккупанты, видимо, перевозили в МТЛБ.

Украинские военные перебежками пошли через поле, все были ранены. 12 часов им пришлось идти босиком, так как оккупанты забрали обувь.

"А это же 9 марта. Поля вспаханы. Они как ножи. Так что проходили понемногу. Два человека были обуты. Потому что "братишкам" не подошел размер, наверное", – рассказал защитник.

Он встретился с военными оккупационных войск, которые его били, во второй раз. Это случилось в Белогоровке на переправе.

"Они же пытались поставить переправу через Северский Донец. Там мы встретились и весь этот полк уничтожили. Вместе с 15-м батальоном горно-штурмовым. Ребята очень хорошо воюют. Страха у них нет. Мы там уже были на равных просто. А так как у нас отличный командир бригады, то они сделали просто бомбу в Белогоровке. Это просто шикарно", – добавил разведчик.

Как сообщал Главред, ранее пятеро граждан Великобритании – Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл – 21 сентября были освобождены из российского плена и вернулись домой. Они рассказали, что россияне применяли к ним пытки – проводили инсценировку смертной казни, резали ножом, били, применяли электрический ток.

Напомним, украинские военные взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Рядовая Анна Бабицкая родом из Воронежа, была в штурмовой группе.

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