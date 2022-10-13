'Пошла воевать, чтобы мужа не забрали': ВСУ взяли в плен первую женщину-военнослужащую из РФ

Анна Бабицкая находится в Украине с 16 августа / Фото ua.depositphotos.com, Telegram

Украинские военные взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Рядовая Анна Бабицкая родом из Воронежа и была в штурмовой группе.

Когда россиянка попала в плен, то решила притвориться медиком, но ей не поверили. По ее словам, она находится в Украине с 16 августа. Также женщина сообщила, что пошла воевать после того, как в РФ была объявлена мобилизация.

"Когда мобилизация началась, сама пришла, чтобы мужа не забрали", - сказала россиянка.

К слову, российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России 21 сентября. Таким образом, вероятно, речь идет о скрытой мобилизации на территории страны-агрессора.

Россиянка сама пошла воевать в Украину / скриншот

Офицер ВСУ Анатолий Штефан написал в Facebook: "Говорит, что медик, но ребята почему-то ей не верят. Последняя запись в блокноте "иду [бить, - ред.] (неценз., - ред.) ук..р..в", – написал он.

Украинский блогер и активист Владимир Золкин обпубликовал в Telegram данные и фото Бабицкой.

"Бабицкая Анна Олеговна. 15.05.1982 г.р. г.Воронеж. Военнопленная. Чего же тебе не хватало, милая, чего сюда поперлась? Вместо мужа? Привет ему передадим", написал Золкин.

Фото t.me/volodymyrzolkin

Анна Бабицкая с подругой / Фото t.me/volodymyrzolkin

Как сообщил Штефан, захватчицу обменяют на пленных украинских воинов.

Напомним, украинские военные смогли хитростью взять в плен сразу 17 оккупантов. Они даже не произвели ни одного выстрела.

Украинские военные взяли в плен россиянина из Улан-Удэ, которого мобилизовали 18 сентября. Мужчину сразу бросили на фронт как "пушечное мясо" без военных навыков.

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