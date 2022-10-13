'Пошла воевать, чтобы мужа не забрали': ВСУ взяли в плен первую женщину-военнослужащую из РФ

Бабицкая сначала решила притвориться медиком, но ей не поверили. Россиянка - родом из Воронежа и была в штурмовой группе. Ее обменяют на украинских воинов.
Украинские военные взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Рядовая Анна Бабицкая родом из Воронежа и была в штурмовой группе.
Когда россиянка попала в плен, то решила притвориться медиком, но ей не поверили. По ее словам, она находится в Украине с 16 августа. Также женщина сообщила, что пошла воевать после того, как в РФ была объявлена мобилизация.
"Когда мобилизация началась, сама пришла, чтобы мужа не забрали", - сказала россиянка.
К слову, российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России 21 сентября. Таким образом, вероятно, речь идет о скрытой мобилизации на территории страны-агрессора.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан написал в Facebook: "Говорит, что медик, но ребята почему-то ей не верят. Последняя запись в блокноте "иду [бить, - ред.] (неценз., - ред.) ук..р..в", – написал он.
Украинский блогер и активист Владимир Золкин обпубликовал в Telegram данные и фото Бабицкой.
"Бабицкая Анна Олеговна. 15.05.1982 г.р. г.Воронеж. Военнопленная. Чего же тебе не хватало, милая, чего сюда поперлась? Вместо мужа? Привет ему передадим", написал Золкин.
Как сообщил Штефан, захватчицу обменяют на пленных украинских воинов.
Напомним, украинские военные смогли хитростью взять в плен сразу 17 оккупантов. Они даже не произвели ни одного выстрела.
Украинские военные взяли в плен россиянина из Улан-Удэ, которого мобилизовали 18 сентября. Мужчину сразу бросили на фронт как "пушечное мясо" без военных навыков.
Другие новости:
- ВСУ взяли в плен российского генерал-полковника, который командовал группировкой Запад - журналист
- Под освобожденным Лиманом нашли российский штаб со списками пленных и предателей
- "Армия РФ не справляется": пленный зэк из ЧВК Вагнера рассказал о вербовке "поваром Путина"