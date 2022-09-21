Без выстрелов: ВСУ хитростью взяли в плен 17 оккупантов вблизи Белогоровки

ВСУ хитростью взяли в плен 17 оккупантов / Коллаж фото скриншот

Украинские военные смогли хитростью взять в плен сразу 17 оккупантов. Они даже не произвели ни одного выстрела. Об этом рассказал командир бригады Владислав, говорится в сюжете ТСН.

Вблизи Белогоровки украинские защитники зашли в тыл врага и тихо заняли одну из позиций оккупантов. Враг даже не подозревал, что там есть ВСУ. Оккупанты сами отправили туда своих солдат, а те сразу попали в плен к нашим воинам.

"Мы вклинились, скажем так, в их боевые порядки, одну позицию мы забрали по-тихому. Наша пехота там засела. Они все хотели пройти, взять свои продукты, отнести батарейки на радиостанцию, постоянно посылали людей по этому маршруту, постоянно в них люди исчезали и исчезали. И никто не мог понять, куда пропадают люди. Без выстрелов взяли всех в плен", - сказал Владислав.

ВСУ захватили трофеи у оккупантов / скриншот

Украинские военные смогли также затрофеить оружие и боеприпасы. Впоследствии они пошли вперед и прогнали врага. Справиться со всем им удалось буквально за несколько часов.

Как сообщал Главред, за сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.

Кроме того, защитники Украины сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник "Картограф", который раньше считался засекреченным.

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