Оказался на фронте через 4 дня после повестки: ВСУ взяли в плен недавно мобилизованного бурята

Украинские военные взяли в плен мобилизованного бурята / Коллаж фото росСМИ, скриншот

Украинские военные взяли в плен россиянина из Улан-Удэ, которого мобилизовали 18 сентября. Мужчину сразу бросили на фронт как "пушечное мясо" без военных навыков. Видео уже разлетелось в Сети.

Между его мобилизацией и переброской на фронт прошло всего 4 дня. Оккупант даже извинился перед украинским народом.

"Я был мобилизован 18 сентября 2022 года в городе Улан-Удэ, Республики Бурятия. Был призван в военную часть 34214 в 1-й мотострелковый батальон 1-й роты. Прибыл в Украину 22 сентября 2022 года. Прошу прощения у украинского народа", - сказал мобилизованный.

Бурят призвал россиян не идти в Украину, потому что они рискуют быть ликвидированными.

Украинские военные взяли в плен мобилизованного бурята / скриншот

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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