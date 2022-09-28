В прямой эфир телемарафона Единые новости ворвалась женщина в одних трусах

Телемарафон / скриншот

В эфир украинского телемарафона Єдині новини, 27 сентября, "ворвалась" женщина без штанов. Во время включения в телеэфир с итальянским политологом Грегорио Ваджиани, женщина появилась в комнате в полураздетом виде.

Ролик опубликовали на YouTube-канале ТСН. Когда Ваджиани разговаривал с ведущим и обсуждали вопросы украинской войны в условиях внутренней политики в Италии, неожиданно случился казус.

На видео видно, что итальянец вышел в эфир из комнаты, не закрыв дверь. Вероятно, женщина не знала, что Грегорио Ваджиани разговаривает по видеосвязи, потому спокойно зашла в помещение.

Подняв что-то с пола, она вышла из кадра, оставив обеспокоенного и смущенного эксперта. Следует отметить, что Ваджиани заметил женщину и сильно повысил тон, чтобы она поняла, что он говорит в прямом эфире.

Итальянец также попытался закрыть незваную гостью, однако не смог. Растерянный мужчина даже сбился с темы разговора, но быстро пришел в себя и продолжил диалог.

Ведущий телемарафон профессионально проигнорировал конфуз, чтобы не смущать собеседника.

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