В прямой эфир телемарафона Единые новости ворвалась женщина в одних трусах

Ведущий телемарафон профессионально проигнорировал конфуз, чтобы не смущать собеседника.
В эфир украинского телемарафона Єдині новини, 27 сентября, "ворвалась" женщина без штанов. Во время включения в телеэфир с итальянским политологом Грегорио Ваджиани, женщина появилась в комнате в полураздетом виде.
Ролик опубликовали на YouTube-канале ТСН. Когда Ваджиани разговаривал с ведущим и обсуждали вопросы украинской войны в условиях внутренней политики в Италии, неожиданно случился казус.
На видео видно, что итальянец вышел в эфир из комнаты, не закрыв дверь. Вероятно, женщина не знала, что Грегорио Ваджиани разговаривает по видеосвязи, потому спокойно зашла в помещение.
Подняв что-то с пола, она вышла из кадра, оставив обеспокоенного и смущенного эксперта. Следует отметить, что Ваджиани заметил женщину и сильно повысил тон, чтобы она поняла, что он говорит в прямом эфире.
Итальянец также попытался закрыть незваную гостью, однако не смог. Растерянный мужчина даже сбился с темы разговора, но быстро пришел в себя и продолжил диалог.
Ведущий телемарафон профессионально проигнорировал конфуз, чтобы не смущать собеседника.
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