Стирали одежду в реке и сидели без еды: россияне жалуются на "испытания" во время бегства из РФ

Россияне пытаются убежать от мобилизации / Коллаж фото скриншот

Россияне пытаются сбежать от мобилизации, которую объявил диктатор Владимир Путин. Они несколько дней стоят в очереди на границе с Грузией. Эта очередь растянулась на почти 30 км. Telegram-канал Baza сообщает, что много людей в панике, потому что у них заканчивается вода, еда, бензин, а приобрести это все на границе невозможно.

Кое-кто пытается пешком перейти границу, но ждать необходимо сутки. Россияне жалуются, потому что им приходится пить грязную воду и стирать одежду в реке.

"В двух словах. Мы не ели. Не пили и не спали трое суток. Потратили все деньги, чтобы пройти границу. Нас круглосуточно держали на улице в мороз. Люди кричат, дерутся. Мы пили грязную воду, которую выпрашивали у дальнобойщиков. Осетины кричат в спину, что мы трусы и бабы. Грабят, угрожают, шантажируют. Эти три дня изменили мою жизнь", - написал один из россиян.

Россияне пытаются убежать от мобилизации / скриншот

Россияне пытаются убежать от мобилизации / скриншот

Они даже пытаются обменять собственные автомобили на самокаты. Но многие так и не успели скрыться от военкомата, потому что он приехал прямо на границу. Именно такую машину заметили возле пункта пропуска "Верхний Ларс".

Россияне пытаются убежать от мобилизации / скриншот

Россияне пытаются убежать от мобилизации / скриншот

Подобная ситуация и на границе с Казахстаном. Там кое-кто спит прямо на земле, а кто-то выкручивается с помощью таксистов, которые за деньги привозят им еду.

"Люди здесь уже не только ждут, но и едят, спят, даже пытаются скрасить свой досуг. За отдельную плату таксисты подвозят продукты питания и напитки. Вот такой сервис. На земле, но не в окопе", – сообщают в Сети.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Другие новости: