В РФ мужу известной телеведущей прислали повестку, он - чемпион мира по хоккею с мячом

Иван Максимов получил повестку, его жена Ольга Кокорекина в шоке / Фото ua.depositphotos.com, росСМИ

В России разгорелся скандал из-за мобилизации пятикратного чемпиона мира по хоккею с мячом 49-летнего Ивана Максимова. Пока он был в командировке, ему принесли повестку. От такой новости матери Максимова стало плохо - женщина попала в реанимацию.

Как рассказал спортсмен в интервью российскому пропагандистскому информационному агентству Р-Спорт, он был на турнире, где играла молодежная сборная России.

"Во время нахождения в Красноярске мне жена в пятницу сказала, что увидела повестку в военкомат. Я вернулся в Москву, заехал к маме, разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт, и состояние очень тяжелое. И сейчас она находится в Боткинской больнице в реанимации. Сегодня я пойду в военкомат для того, чтобы разобраться в ситуации", – сказал тренер.

Жена Максимова, журналистка, которая работала на пропагандистском Первом канале, Ольга Кокорекина добавила, что у их дочери случилась истерика.

"Военкомат прислал ему (Максимову, - ред.) повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно", - рассказала Кокорекина.

"Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт. Это какой-то ад", – добавила россиянка.

Кокорекина добавила, что ее муж проходил службу в спортроте рядовым. В прошлом играл в хоккей с мячом, а сейчас - главный тренер молодёжной сборной.

К слову, о ситуации написала в своем Telegram-канале пропагандистка Маргарита Симоньян. В комментариях к ее посту среди россиян разгорелись нешуточные баталии. Кто-то пишет, что "родина в опасности" и вспоминают скрепы про "Великую отечественную". Другие возмущаются по поводу беспредела в военкоматах.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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