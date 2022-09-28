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Первые мобилизованные из РФ уже в Украине: часть из них погибла, часть уже в плену

28 сентября 2022, 08:06

Новоиспеченных солдат бросают в бой без необходимой подготовки, отметил Алексей Арестович.

пленный оккупант
Первые мобилизованные из РФ уже в Украине / скриншот

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе.

Во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

"Они уже пополнили подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Все очень быстро. Судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще", - сказал он.

Напомним, что в Харьковской области в лесу близ Купянска бойцы 92-й бригады взяли в плен испуганного первого частично мобилизованного.

Россиянин сдался в плен
Россиянин сдался в плен / скриншот

В социальных сетях опубликовали кадры оккупанта. По словам россиянина, он находился на службе всего три дня и был мобилизован из Ростовской области РФ.

Мобилизация в России

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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Автор: Сергей Кущ
мобилизация война в Украине
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