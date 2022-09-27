Успел "повоевать" три дня: ВСУ начали брать в плен первых мобилизованных россиян

Войска РФ / reuters, скриншот

В Харьковской области в лесу близ Купянска бойцы 92-й бригады взяли в плен испуганного первого частично мобилизованного.

В социальных сетях опубликовали кадры оккупанта. По словам россиянина, он находился на службе всего три дня и был мобилизован из Ростовской области РФ.

Как оказалось, пленный военнослужащий 2-й Таманской дивизии, считающейся одной из лучших в России, с испуга забыл, в какую армию призывался, заявив, что в советскую. Он заявил, что приехал в Украину "убивать националистические батальоны".

"Я, Пашков Алексей, 1977 года рождения, призванный московским военкоматом 21 сентября 2022 года в ряды советской армии. Ой, русской армии... Прибыл в город Купянск убивать националистические батальоны. Когда я сюда попал, понял, что никаких батальон нет. Здесь находятся обычные жители – пожилые люди, женщины и дети. Я прошу таких уродов, как я, сюда не приезжать. Я искренне раскаиваюсь, что так поступил", - говорит оккупант на камеру.

Пленный рассказал, что его командиры просто бросили вместе с другими бойцами, а сами скрылись, спасая свою шкуру. Говорит, что пытался вернуться в Россию, но заблудился и попал в плен.

Россиянин призвал своих земляков не идти в русскую армию, если хотят жить.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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