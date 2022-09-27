УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Успел "повоевать" три дня: ВСУ начали брать в плен первых мобилизованных россиян

27 сентября 2022, 20:17

Россиянин призвал своих земляков не идти в русскую армию, если хотят жить.

Война в Украине, войска РФ
Войска РФ / reuters, скриншот

В Харьковской области в лесу близ Купянска бойцы 92-й бригады взяли в плен испуганного первого частично мобилизованного.

В социальных сетях опубликовали кадры оккупанта. По словам россиянина, он находился на службе всего три дня и был мобилизован из Ростовской области РФ.

Как оказалось, пленный военнослужащий 2-й Таманской дивизии, считающейся одной из лучших в России, с испуга забыл, в какую армию призывался, заявив, что в советскую. Он заявил, что приехал в Украину "убивать националистические батальоны".

"Я, Пашков Алексей, 1977 года рождения, призванный московским военкоматом 21 сентября 2022 года в ряды советской армии. Ой, русской армии... Прибыл в город Купянск убивать националистические батальоны. Когда я сюда попал, понял, что никаких батальон нет. Здесь находятся обычные жители – пожилые люди, женщины и дети. Я прошу таких уродов, как я, сюда не приезжать. Я искренне раскаиваюсь, что так поступил", - говорит оккупант на камеру.

Пленный рассказал, что его командиры просто бросили вместе с другими бойцами, а сами скрылись, спасая свою шкуру. Говорит, что пытался вернуться в Россию, но заблудился и попал в плен.

Россиянин призвал своих земляков не идти в русскую армию, если хотят жить.

Мобилизированный в РФ

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

Читайте также:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:12

Украину атакует опасная погода: когда ждать неприятного "сюрприза"

21:10

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

20:44

Северный поток внезапно начал протекать в трех местах: в Польше заявили о провокацииВидео

20:39

ВСУ отбили в оккупантов два населенных пункта в Донецкой областиВидео

20:28

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

Реклама
20:21

Украина получит от США две батареи ЗРК NASAMS, в которых будет до 16 пусковых установокВидео

20:17

Успел "повоевать" три дня: ВСУ начали брать в плен первых мобилизованных россиянВидео

20:16

"У нас 8 человек остались без рук и ног": оккупант уговаривает своего отца "не соваться" в УкраинуВидео

20:16

В Украине взлетели цены на популярный вид мяса: сколько придется заплатитьВидео

19:32

Валялся в квартире: стали известны жуткие подробности о смерти Моисеева

19:28

В Кабмине поведали, кому не положена разовая выплата за погибшего бойца

19:28

Сами небеса обручат: 5 знаков зодиака встретят свою любовь до конца года

19:23

"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание

18:52

"Хороню тебя в своем сердце": Алла Пугачева попросила у усопшего Бориса Моисеева прощения

18:47

Новые правила выезда мужчин из Украины: что изменилосьВидео

18:35

"Где же ты где, звездочка алая": Киркоров похвалил себя в прощальном слове к Борису МоисеевуВидео

18:23

Украина могла бы ударить по военным объектам РФ ракетами Harpoon, Точка У и Нептун – ЖдановВидео

18:03

Удача будет ходить по пятам: названы самые благоприятные дни октября 2022

17:52

"Мы и не были против переговоров": Данилов заявил, что Украина готова обсудить с РФ два пунктаВидео

17:51

"Будет очень тебя не хватать, Боря": Максим Галкин отреагировал на смерть Бориса Моисеева

Реклама
17:35

Разнесли в пепел: ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25Видео

17:29

Не сможет устоять: что больше всего привлекает мужчин по знаку зодиака

17:17

Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпуститьВидео

17:08

Умер Борис Моисеев - названа причина смерти артиста

17:05

Беларусь готовится принимать военные эшелоны из РоссииВидео

17:00

Самый знаменитый кремлевский алкоголик пытается "торговаться" с Западоммнение

16:55

ВСУ ликвидировали российского оккупанта-"гопника" из Тверской областиВидео

16:48

Умер российский певец Борис Моисеев

16:48

Россия может аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области 4 октябряВидео

16:45

ВСУ ударили по вражескому пункту развертывания ЗРК "Бук-М3" и уничтожили технику РФ

16:37

Тренерский штаб национальной сборной по боксу обратился к Зеленскому: Гутцайт и Шевченко уничтожает бокс

16:09

"Пытается бряцать ядерным оружием": в США ответили Путину на шантажВидео

16:05

"Русские стали токсичным народом": молодая жена Макаревича привела пример "опущенности" россиян

16:01

Подняли белый флаг: группа военных РФ сдалась в плен ВСУВидео

15:56

Как почистить лук без единой слезинки и еще четыре полезных лайфхака с микроволновкой

15:30

Шокировала всех: пятикратная олимпийская чемпионка спешно сбежала из России после войны в УкраинеВидео

15:28

Ежедневно включал украинские песни в центре Херсона: 75-летний дедушка передал ВСУ более 600 тыс. грн

15:18

Фейковый "референдум" ничего не изменит, цель ВСУ – освобождение всей Луганщины – ГайдайВидео

15:17

"Секундный взрыв – и все пылает": 13-летний ребенок погиб из-за ракетного удара по ХарьковщинеФотоВидео

15:13

"Его нужно вешать!": Гиркин рассказал, как Медведчук подставил Путина

Реклама
15:08

Жизнь – боль: названы самые несчастные женщины гороскопа

14:48

Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецептВидео

14:38

"Из-за таких сжигали Трою": Злата Огневич похвасталась упругими бедрами в откровенной тоге

14:30

От мобилизации не сбежал: россиянин переплыл в Эстонию на SUP-доске, а его вернули обратноВидео

14:14

Какое животное вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере

14:10

Купянск-Узловой под контролем Украины: ВСУ отбили у войск РФ стратегический поселок на ХарьковщинеВидео

13:55

В Кремле заявили о новых условиях переговоров с Украиной о завершении войны

13:47

ВСУ ликвидировали российского полковника и трех лейтенантовФотоВидео

13:45

Как правильно мыть зеркала: "работающие" и быстрые лайфхаки

13:40

"Это Китай. Все": Жданов рассказал, какие территории потеряет Россия

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять