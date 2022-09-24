Инсценировали смертную казнь: освобожденные из плена России британцы рассказали о пытках

На борту самолета по дороге в Саудовскую Аравию люди впервые за несколько месяцев увидели настоящую еду.
Пятеро граждан Великобритании – Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл – 21 сентября были освобождены из российского плена и вернулись домой. Они рассказали, что россияне применяли к ним пытки – проводили инсценировку смертной казни, резали ножом, били, применяли электрический ток.
В интервью изданию Daily Mail британцы, которые вернулись домой в рамках большого обмена пленными между Россией и Украиной, сказали, что оккупанты применяли к ним пытки. Их били, резали ножом, проводили инсценировку смертной казни и подключали к электрическому току.
По дороге в Саудовскую Аравию люди на борту самолета впервые за несколько месяцев смогли нормально поесть.
Бывший пленный Джон Хардинг рассказал свою историю. Британец – парамедик, в последние годы служил в полку Азов Нацгвардии Украины.
По словам британца, в камере их держали по 23 часа в сутки, он серьезно похудел.
Хардинг говорит, что россияне применяли разные пытки. Они переделали старый телефон так, чтобы когда пленный набирал номер, циферблат возвращался на место и бил электрическим током.
"Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы", - сказал британец.
Как рассказал Хардинг, пытать могли несколько часов.
Подвергали и психологическим пыткам. По словам Хардинга, его вынудили перед инсценировкой расстрела записать прощальное видео для своей дочери.
Возвращение защитников Мариуполя в Украину
21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными. Киеву удалось освободить из российского плены 215 украинцев. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен прошел в Черниговской области.
Среди вернувшихся домой украинцев – более 100 бойцов Азова.
В Россию отправилось 55 человек. По словам президента Владимира Зеленского, вместе с ними отдали подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – кума российского президента Владимира Путина. Только за одного Медведчука украинскому государству удалось освободить 200 человек.
Смотрите видео ТСН - как вернулись домой воины Украины
Другие новости:
- Военный эксперт спрогнозировал, будут ли враги массово сдаваться в плен ВСУ
- Под обстрелами спасал защитников Мариуполя: из плена вернулся талантливый хирург и рефери
- Лучащиеся улыбками: в Сети появились фото освобожденных из плена защитников Мариуполя Ореста и Пташки