Инсценировали смертную казнь: освобожденные из плена России британцы рассказали о пытках

Были избиения, ножевые ранения и удары током - Хардинг / СБУ

Пятеро граждан Великобритании – Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл – 21 сентября были освобождены из российского плена и вернулись домой. Они рассказали, что россияне применяли к ним пытки – проводили инсценировку смертной казни, резали ножом, били, применяли электрический ток.

В интервью изданию Daily Mail британцы, которые вернулись домой в рамках большого обмена пленными между Россией и Украиной, сказали, что оккупанты применяли к ним пытки. Их били, резали ножом, проводили инсценировку смертной казни и подключали к электрическому току.

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Бывший пленный Джон Хардинг рассказал свою историю. Британец – парамедик, в последние годы служил в полку Азов Нацгвардии Украины.

По словам британца, в камере их держали по 23 часа в сутки, он серьезно похудел.

Хардинг говорит, что россияне применяли разные пытки. Они переделали старый телефон так, чтобы когда пленный набирал номер, циферблат возвращался на место и бил электрическим током.

"Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы", - сказал британец.

Как рассказал Хардинг, пытать могли несколько часов.

Подвергали и психологическим пыткам. По словам Хардинга, его вынудили перед инсценировкой расстрела записать прощальное видео для своей дочери.

Возвращение защитников Мариуполя в Украину

21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными. Киеву удалось освободить из российского плены 215 украинцев. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен прошел в Черниговской области.

Среди вернувшихся домой украинцев – более 100 бойцов Азова.

В Россию отправилось 55 человек. По словам президента Владимира Зеленского, вместе с ними отдали подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – кума российского президента Владимира Путина. Только за одного Медведчука украинскому государству удалось освободить 200 человек.

Смотрите видео ТСН - как вернулись домой воины Украины

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