Путин обстрелял корабли возле Севастополя от безысходности, ему нечем давить на Украину – Маломуж

Россия могла сама обстрелять корабли Черноморского флота – Николай Маломуж / Коллаж УНИАН

29 октября Черноморский флот РФ получил удар, в результате которого были повреждены по меньшей мере три корабля-флагмана флота. Российская сторона обвинила Украину в атаке на корабли - по мнению Минобороны РФ, Украина якобы готовила операцию с участием британских инструкторов и использовала для атаки аж десять БПЛА и семь автономных морских беспилотников.

Якобы в знак протеста Россия объявила о приостановке участия в так называемом зерновом соглашении и пыталась фактически остановить экспорт зерна из украинских портов в Турцию. Однако ООН и Турция как гаранты сделки саботаж России проигнорировали.

В интервью Главреду экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал о том, можно ли считать недавние ракетные удары по Украине местью России, как много ракет еще в запасе РФ, почему Кремль обвинил Великобританию в причастности к атаке и как именно Россия может саботировать зерновую соглашение.

Можно ли считать ракетный обстрел по объектам инфраструктуры 31 октября ответом на удары по кораблям ЧФ?

В первую очередь, Российская Федерация проводит системные обстрелы украинской территории, несмотря на какие-то поводы. В данный момент она часто сама формирует эти поводы (как, например, удар по Крымскому мосту, а потом - удар по флагманам Черноморского флота), и, разумеется, этим показывает, что это одновременно и месть, и повод. Но идет реальная война, поэтому в данной ситуации квалифицировать обстрелы как месть за какие-то действия нельзя. Мы защищаемся - это наша основная стратегическая позиция. И нанесение ударов по объектам Черноморского флота, которые выпускают "Калибры" по складам, центрам принятия решений в нашей законной силе. Поэтому в данной ситуации модель мести не работает.

Если мы говорим об оперативных моментах, то Россия сегодня отрабатывает модели для подрыва основ сотрудничества Украины с нашими партнерами в мире. Никоим образом РФ не удалось захватить наше государство, поставить перед фактом и Запад, и весь мир, что именно она контролирует страну. Разумеется, РФ пыталась обвинить нас в "фашизме" и "национализме", но и это не сработало. Тогда были абсурдные обвинения в использовании биологического оружия, "грязной бомбы", а теперь возникла идея обвинить Украину в терроризме - мол, что это якобы именно мы совершаем теракты. Но в данном случае мы видим, как удары по Крымскому мосту и все другие операции они готовят сами. Например, удары по ЗАЭС, Каховской ГЭС - все это подготовка России, но россияне пытались подготовить информацию на уровне ООН, Совета Безопасности, о том, что Украина - "террорист", и она проводит такие операции.

Россияне пытались перевернуть все с ног на голову для того, чтобы обвинить нас и поставить Запад перед вопросом поставок энергоресурсов - мол, что это виновата Украина вместе с США, и это они взорвали энергопотоки [газопроводы Северный поток и Северный поток-2], и мир - что это мы формируем позицию голода и срываем продовольственную программу за счет ударов по флагману Черноморского флота РФ и других кораблях. Эту идею - что мы якобы нарушаем соответствующее соглашение по продовольственной программе между ООН, Турцией, Украиной и Россией - россияне озвучивают уже три недели.

Наша единственная функция - поставлять зерно. То есть безопасно грузить его в портах, направлять под контролем Черным морем, и, соответственно, направлять его непосредственно потребителям через Турцию. Каким-то образом угрожать России у нас нет возможности. Но задача РФ была в том, чтобы настроить весь мир против Украины. Европа, разумеется, с этим не согласится, но третьи страны Африки, юго-восточной Азии, Латинской Америки, арабского Востока, которые потребляют эту продукцию, вполне можно настроить против. А если причин нет, то их можно придумать. И даже задачей ударов (мы сейчас их не подтверждаем, это могут быть провокации России), но это никоим образом не связано с продовольственной программой - корабли с зерном идут, международный контроль есть, и никто никому не мешает. Но тут Россия выдвинула претензии относительно того, что мы вроде бы срываем эту сделку. То есть если мы ведем войну против агрессора - мы срываем соглашение, если сдаемся - то тогда все нормально, и соглашение может действовать. Те же абсурдные обвинения, что и с комарами и всем остальным. На данный момент мир видит попытки срыва сделки, и мы правильно восприняли обвинения РФ. Потому что под эгидой ООН и Турции мы и дальше проводим эту программу, и пусть Россия хотя бы попробует нанести какой-то удар по тем направлениям. Единственное, что РФ может мстить, потому что тогда это было бы явным ударом по кораблям.

Удары по украинской инфраструктуре - это постоянная позиция, которую РФ выработали Путин, Шойгу и Суровикин как исполнитель, который наносит удары по объектам, чтобы подорвать дух украинцев. Что важно для россиян, потому что они до сих пор считают, что смогут нас придушить. Но украинский народ подавить невозможно, потому что когда народ объединен, любому агрессору это не под силу.

Русские думают - если украинских военных нельзя подавить, то давайте лишать людей электроэнергии, воды, а в перспективе - и газа, и таким образом искать поводы для массированных ударов. Это не срабатывает, и Путин делает шаги по ядерной и продовольственной программе от безысходности. Он загнан в угол, и это последний аргумент, который он использует и против Украины (включая обстрелы), и против мира, чтобы настроить его против нас. Мир, не только Европа и НАТО, но и Китай, Индия и Бразилия, которая недавно избрала нового президента, уже поняли, что Россия - это агрессор, который проигрывает. И он будет наносить большой урон, но теперь его надо поставить на место, особенно - в плане глобальных угроз.

То есть эти ракетные удары не связаны напрямую с тем, что происходило в субботу, и это фактически линия России, которой она придерживается уже некоторое время, я правильно понимаю?

Да. Еще один момент - в этом формате войны они усиливают акценты. Например, мы делаем успехи на харьковском направлении - они начинают обстрелы гражданского населения. То есть они подавляют дух народа - наносят конкретный вред людям, убивают простых граждан, уничтожают жилую и энергетическую инфраструктуру. Но пиковые моменты войны - например, удары по Херсонщине, Харьковщине или Луганщине - это тот период, когда он выигрывает. Я не могу сказать, что это наша операция, потому что могла быть ФСБ, как, например, сначала удар по Крымскому мосту, а теперь - по Севастополю.

То есть россияне просто расставляют акценты. Понятно, что они пытаются угрожать массированными ударами, включая ядерные, если мы, например, будем проводить активную работу по освобождению Крыма. Но в этой ситуации уже срабатывает модель использования ядерных угроз, потому что угроза ядерным объектам, как ЗАЭС и другие атомные электростанции Украины - это уже противоречия, в которые Россия вступает с миром. То есть с мощными игроками, включая Китай, Индию, Турцию (я уже не говорю о НАТО).И здесь шансов у РФ нет.

Важнейшая задача - поставить Путина на место всеми силами в плане освобождения территорий нашего государства, но под предлогом того, что он проводит шантаж - не только Украины, но и всего мира ядерными угрозами и голодом. Сегодня это - механизм, который должен быть доминирующим у лидеров страны, включая Си Цзиньпина, Эрдогана и других, ведь это прямая угроза и для них. Потому что если будет ядерная война - не выживет никто, если массовый голод - будут гибнуть миллионы землян. Кроме того, начнется огромный поток миграции в Европу. Но основная проблема для России заключается в Украине. Нам надо заниматься, в первую очередь, задачами защиты нашего государства. Но их формат должен быть таким, чтобы показать, что основная угроза - это война в Украине, которая может перерасти в глобальное противостояние для мира. И таким образом мир должен почувствовать (но это огромная работа, и Путин угрозами нам в этом "помогает").

Поэтому действовать надо эффективно и быстро. Во-первых, для недопущения ядерных ударов. Соответственно, лидеры стран должны сформировать общую позицию и персонально озвучить ее Путину и его окружению (в том числе военными). То есть должно быть предупреждение: если будет применение ядерного оружия, будет и мощный ответный удар, после которого не будет ни России, ни лично Путина. Вторая составляющая этой позиции - если начинаешь шантаж мира в отношении ядерной и продовольственной программ, то будь готов к тому, что мир объединяется против тебя, и ты станешь изгоем. А это не будет иметь ни экономических перспектив, ни энергетического сотрудничества - будет только военное сопротивление мира. Вот в таком ключе должен происходить разговор с Путиным, а уж тогда встанет вопрос о полном выводе войск России с украинской территории, а после - формирования системы гарантий, компенсации Украине.

Путин будет держаться до конца - у него еще есть ресурсы, но мир уже не поверит в его обвинения Украины в террористических актах и подготовке "грязных бомб", а тем более - в абсурдных боевых комаров. Но это лишний раз демонстрирует абсурд режима Путина и его главы, самого президента России.

Россия объявила о выходе из зернового соглашения. Учитывая то, что Турция и ООН объявили о проходе кораблей, будет ли шантаж РФ какие-то результаты?

Прежде всего подчеркну, что мы правильно выбрали позицию, когда вместе с гарантами соглашения, Турцией и ООН, продолжаем реализацию программы, потому что это в интересах мира.

Сегодня Россия находится в невыгодной позиции - либо она начнет каким-то образом прекращать эту программу, либо будет совершать провокации.

Путин открыто не пойдет на штурм судов с зерном, но провокации будет готовить. Например, взрывы - спецслужбы РФ могут тайно размещать взрывные устройства, чтобы обвинять Украину в том, что это якобы мы куда-то поставляем вооружение, взрывные устройства или еще какие-то опасные предметы. Поэтому надо быть очень бдительным, чтобы этих провокаций не произошло во время загрузки, транспортировки или разгрузки зерна. Это важная позиция для того, чтобы, с одной стороны, обесценить Путина и не допустить провокаций, а с другой - не допустить торпедирования программы.

Инструментов у Путина сейчас чрезвычайно мало. Выступать против программы и каким-то образом допускать транспортировки зерна - это выступать не только против ООН, Турции, Европы, которые поддерживают эту программу, но и против всего мира, который страдает от нехватки продовольствия. И в данный момент он уже не будет в позиции Африки, потому что будет ясно, кто является могильщиком, то есть подрывает продовольственную безопасность стран и создает проблему голода и массовых миграций.

Если Россия прибегнет к этим провокациям, могут ли Турция и ООН что-то сделать, чтобы сдержать РФ?

Я думаю, что нужно действовать на предубеждение, а не в момент провокации. И Эрдоган, который имеет личные отношения с Путиным, и Гутерреш четко должны сказать, что они реализуют эту программу и отвечают за безопасность, и в случае вмешательств будут не только санкции - они соберут Генассамблею ООН, представителей африканских и арабских государств, которые сформируют общую позицию против России. То есть сегодня надо не молчать, а предупреждать Путина.

Поэтому если Россия устроит провокацию, это не останется незамеченным, потому что системы контроля не только ООН, но и Турции, стран НАТО, которые имеют космические, радиотехнические, радиолокационные и разведывательные возможности, могут системно проконтролировать как подготовку провокаций, так и сам факт их совершения. Поэтому важно отследить замыслы России, чтобы их упредить - сначала на дипломатическом уровне, а если не поможет, то и на боевом.

Я думаю, что будет консолидированная позиция и в плане выявления провокаций, и самого их предубеждения. А если даже России что-то удастся - то резкого осуждения и нейтрализации дальнейших действий РФ по срыву этой программы.

На короткий период преимущество России может случится, потому что РФ действует агрессивно и непредсказуемо, как беспредельщик. Для нее нет ничего святого, она посягает на все - на людей, их жизнь и достоинство. Но РФ можно остановить бдительностью, эффективностью действий, силовым форматом контроля, который обеспечивает недопущение провокаций. И, разумеется, параллельными успехами на фронте, потому что чем слабее будет российский режим, тем меньше у него будет возможностей для провокаций и причин для международных программ, которые угрожают миру.

Вы говорили о ракетных ударах, и я хотела уточнить - как долго Россия еще сможет прибегать к массированным ракетным атакам - при каких условиях это может происходить?

У России сегодня нет эффективных стратегических инструментов для побед на фронте. Единственное, что они могут - использовать эти удары для подавления позиции украинцев, создания сложных условий для выживания и одновременно условий для поддержки "мирных инициатив" РФ внутри Украины. Поэтому они и дальше будут наносить удары по критической инфраструктуре. Относительно высокоточных ракет, то например, "Искандеры" Россия уже использовала на 80%. "Калибры", которые, как правило, находятся на базах формирований Черноморского флота, тоже использованы на 60%. То есть несколько сотен высокоточных ракет у России еще есть на вооружении. Если они за один раз выпускают 50, то понятно, что резерв уже меньше. Но больший резерв у России низкоточных, но очень опасных ракет - например, Х-555 и других, которые могут бить на 500-800 км, не имеют достаточной точности, но имеют большую движущую силу. Именно этих ракет Россия имеет еще много, но они не имеют гарантий сохранения - некоторые из них падают на россиян, потому что система управления сработала против них самих. Поэтому несколько тысяч этих ракет могут угрожать и нам, и Российской Федерации.

Мощные системы ПВО, которые мы сегодня получаем, могут обеспечить их сбивание на 70-80, а может и 90% (при условии, что мы получим все средства ПВО, которые мы договорились иметь в ближайшие недели). Это - та модель, которая обесценит для РФ перспективы их использования. Потому что тогда россияне поймут, что не могут использовать ракеты, не оставляя ни запасов, ни потенциала на другие форматы боевых действий (ведь Россия предусматривает и другие театры действий). А если они будут обнаженными, то это будет означать перспективу проигрыша системного характера, потому что у них не будет других аргументов, кроме ядерных.

Проигрыш на фронте, отсутствие ракет - это перспектива технологической деградации России, при которой украинские войска могут эффективно работать и на востоке, и на юге Украины, освобождая территории.

Все это ослабит режим и создаст предпосылки либо для смещения Путина, либо для его проигрыша и привлечения к ответственности в международных судах.

Россия обвинила Великобританию в том, что именно она причастна к инциденту с кораблями Черноморского флота. Не могли бы вы объяснить логику обвинений в адрес Великобритании - почему именно ее РФ обвинила в атаке?

Прежде всего, Россия считает, что спецслужбы Украины не являются высококлассными бойцами и не готовы к таким операциям. Поэтому ей надо показать, что угрозы существуют не от Украины, а от больших сил, с которыми они борются - например, НАТО, США или ЕС. Ну и, разумеется, Британии, потому что это морская держава, которая имеет мощные и спецподразделения ВМС и проводит обучение наших военных на британских базах. Но, как правило, на высокоточном вооружении - мы говорим о NASAMS, HIMARS, M-280 и другие виды иностранного вооружения по стандартам НАТО. Установка спецслужб такова, что все это, мол, готовят американцы или британцы. Но это - обман Путина самими российскими спецслужбами, потому что они сами формируют такие версии, запускают их и выдают за правду. Это - полная дезинформация или фейк, который они подготовили для иностранного потребителя, или как повод иметь возможность занять агрессивную позицию по обвинению Украины в терроризме. Чтобы оправдать свои удары, которые они наносят в войне против нашего государства.

А может ли Россия в дальнейшем как-то использовать эти обвинения против Великобритании? Для нас риски могут появиться?

Россия уже применила в отношении нас все возможные риски - других мы не имеем. Поэтому противодействие на всех фронтах - и в военном формате, и в формате спецслужб - это эффективное оружие, которое мы должны использовать. Мы не боимся российских спецподразделений - ни "кадыровцев", ни ФСБ, ни ГРУ Генштаба РФ. Мы все их знаем, просчитываем, и они гибнут на нашем поле боя. Поэтому каким-то образом привязать это к Британии не удастся, потому что Британия уже давно поддерживает Украину и готова бороться с РФ в любом формате. И контингенты НАТО, которые находятся сегодня в Европе, тоже готовы к мощным и эффективным действиям. Поэтому шансов у РФ противодействовать этому нет.