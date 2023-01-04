Разведали и мощно ударили: в ВСУ раскрыли детали уничтожения сотен оккупантов в Макеевке

Много мобилизованных россиян разместили в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться, пояснил Сергей Череватый.

Уничтоженная база россиян в Макеевке / Скриншот

Стали известны новые подробности уничтожения нескольких сотен российских оккупантов в результате удара по расположению захватчиков в Макеевке Донецкой области.

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, много мобилизованных россиян разместили в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Представитель ВСУ уточнил, что версия российского военного командования о том, что украинские военные обнаружили и уничтожили базу ВС РФ в Макеевке Донецкой области благодаря использованию оккупантами мобильных телефонов, является смешной. Он пояснил, что российских солдат не смогли скрытно разместить, в результате чего ВСУ установили цель.

"Конечно, использовать телефоны — это локация и это ошибка. Но эта версия выглядит несколько смешно", — сказал украинский военный.

Он также обратил внимание на то, что много мобилизованных россиян не очень обучены и слажены, при этом их разместили в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности.

"Понятно, что не это (использование телефонов, — ред.) было главной причиной. Ею было то, что они не смогли разместить скрытно этот личный состав. Чем воспользовались мы, разведав цель и мощно уничтожив ее", — добавил Череватый.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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