"Жалкое зрелище": стратегической авиации РФ наступит конец после завершения войны – ГУР

РФ отправляет для обстрелов Украины самолеты, время которых подходит к концу. Но такого "убийственного арсенала" еще хватает, чтобы терроризировать украинцев.

Стратегической авиации РФ наступит конец после завершения войны, отмечает Андрей Юсов/ УНИАН

Российская стратегическая авиация уже старая и оккупантам всё сложнее применять ее для обстрелов Украины. Проводить обслуживание таких воздушных судов становится всё труднее.

Этот авиапарк страны-агрессора является жалким зрелищем по сравнению со странами НАТО. Об этом сказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Здесь можно процитировать киноклассику: "В бой идут одни старики": это о бомбардировщиках и стратегической авиации государства-агрессора. В сравнении со странами НАТО, прежде всего, с Соединенными Штатами, жалкое зрелище этот авиапарк составляет", – отмечает он.

Однако РФ и дальше проводит для этих самолетов ремонтное обслуживание и модернизацию.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

По словам Юсова, сейчас России еще хватает такого "убийственного арсенала" для продолжения войны против Украины. Однако после победы Украины в войне от стратегической авиации РФ ничего не останется.

"После победы Украины в этой несправедливой войне, можно говорить о глобальном конце, в том числе и стратегической авиации для России. Это всё в основном старина", – говорит представитель ГУР.

Он отмечает, что с каждым вылетом возможности для выполнения задач и обслуживанию таких самолетов в России всё меньше.

Взрывы на авиабазе "Энгельс"

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. С этого аэродрома, который расположен примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории, взлетали российские стратегические бомбардировщики, которые вели обстрелы территории Украины.

Позже блогер Владимир Золкин сообщил, что в результате взрывов погибли и ранены десятки российских военных, а также повреждены боевые самолеты РФ. По его данным, в результате атаки на авиабазу погибли 17 военных РФ, а еще 26 получили ранения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в РФ после взрывов на аэродроме "Энгельс" перебросили свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край на Дальний Восток. Однако Украина при необходимости сможет их достать и там.

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