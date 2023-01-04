"Может и дальше продолжать эту игру": Данилов наехал на Шольца из-за танков Leopard 2 для Украины

Данилов добавил, что почти все западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии.

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов разозлился из-за передачи танков Leopard 2 для Украины. Он заявил, что если канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет, чтобы немцы воевали с россиянами под Берлином на немецких танках, может и дальше продолжать свои игры.

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штудгартом на немецких танках с россиянами - то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

Данилов добавил, что почти все западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии, понимая глобальность конфликта.

"Вызовы для Европы - они огромные, и те страны, которые это понимают - они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться", - добавил секретарь СНБО.

Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в ноябре заявил, что Украина согласовала с ФРГ, Испанией и Соединенными Штатами механизм поставки западных танков.

По словам нардепа, стороны смогли устранить препятствия, которые мешали решить вопрос положительно.

Немецкое издание FAZ опубликовало материал, в котором говорилось о том, что США выступают за поставки Украине немецких танков Leopard 2.

Однако Берлине следует самостоятельно выдвинуть такую инициативу.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила информацию о том, что США поддерживают поставки Leopard 2 Украине. Теперь Штаты ожидают выполнения Берлином своих обязательств.

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