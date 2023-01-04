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РФ перебрасывает свои войска из-под Бахмута: оккупанты выбрали новую "жертву" - WSJ

4 января 2023, 17:00
Россия хочет сосредоточить свои наступательные силы в направлении Соледара.
Бахмут, российские военные
Оккупанты перебрасывают свои войска из-под Бахмута / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

Российские оккупанты в панике из-за того, что они теряют огромное количество техники и личного состава, пытаясь штурмовать Бахмут. Они решили переключиться на другой город - Соледар. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

РФ уже начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута, чем ослабила свое наступление.

Стоит отметить, что в районе Соледара уже давно продолжаются бои, но оккупанты решили "поменять тактику" и попытаться достичь "победы" хотя бы там.

Однако это не значит, что Путин отказался от планов захватить Бахмут. Бои за этот город длятся уже полгода, хотя он "не имеет большого стратегического значения".

Ситуация в Бахмуте

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко рассказал, что российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.

3 января в британской разведке заявили, что новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади.

Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

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