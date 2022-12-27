Взрывы в Энгельсе: погибли и ранены десятки россиян, повреждены самолеты РФ – блогер

Стали известны новые подробности атаки на авиабазу в Энгельсе Саратовской области, откуда взлетают российские бомбардировщики, наносящие удары по мирным городам Украины.
В результате прогремевших на авиабазе взрывов погибли и ранены десятки российских военных, а также повреждены боевые самолеты РФ, сообщил блогер Владимир Золкин.
По его данным, в результате атаки на авиабазу Энгельс погибли 17 военных РФ, а еще 26 получили ранения.
Кроме того, также были повреждены 5 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.
"Уточнение по аэродрому Энгельс. Повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка (нецензурно, - ред.)", - добавил Золкин.
Взрывы на авиабазе Энгельс
Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.
Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.
Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.
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