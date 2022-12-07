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Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметов

7 декабря 2022, 18:17
Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе.
Нацгвардейцы сбили вражескую ракету
Бойцы Нацгвардии сбили крылатую ракету / Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Во время российского массированного обстрела украинских городов 5 декабря бойцы Нацгвардии с невероятным мастерством сбили крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета и автоматов. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

"Мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поразить ракету, которая шла на низкой высоте, удалось из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов.

В пресс-службе добавили, что огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе.

"В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО, это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан", - отметили в НГУ.

Что известно о ракете Х-101

Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.

По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время в стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением относительно массированной ракетной атаки на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

По оценкам Forbes, во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян.

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