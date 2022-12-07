Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметов

Во время российского массированного обстрела украинских городов 5 декабря бойцы Нацгвардии с невероятным мастерством сбили крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета и автоматов. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.
"Мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поразить ракету, которая шла на низкой высоте, удалось из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов.
В пресс-службе добавили, что огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе.
"В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО, это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан", - отметили в НГУ.
Что известно о ракете Х-101
Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.
По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.
Ракетная атака на Украину 5 декабря
В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В то же время в стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением относительно массированной ракетной атаки на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".
По оценкам Forbes, во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян.
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